"Se trata de una estafa piramidal": BancoEstado también emite alerta por "emprendimiento" asociado a Karol Lucero

Karol Lucero no deja de ser el foco de la atención en redes sociales, después de que la Comisión del Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta que llama a la precaución frente a la entidad denominada Mastery IM Academy, también conocida como IMarkets Live, misma firma con la que recientemente se asoció la ex figura de Mega. Ahora, fue BancoEstado el que llamó a no caer en lo que llamó derechamente una "estafa piramidal".

La entidad bancaria se manifestó a través de su cuenta oficial en Twitter, donde publicó el mensaje que buscaba recalcar la advertencia emitida por la entidad fiscalizadora la semana pasada.

"¿Recibiste una oferta para ingresar a una IM Academy? ¡No la aceptes!", parte diciendo el mensaje.

Una de las publicaciones asociadas a Mastery IM Academy que promovió Karol Lucero.

Luego, el texto continúa explicando que "se trata de una 'estafa piramidal', eso significa que empiezan pagándote unos intereses con dinero robado de otros inscritos, luego debes recomendar otros interesados y así sucesivamente".

En tanto que en una segunda publicación, cita a la CMF y resalta que en Mastery IM Academy "no son una entidad autorizada para prestar servicios de intermediación de valores en Chile".

La publicación de BancoEstado sobre el "emprendimiento" asociado a Karol Lucero.

Las publicaciones de BancoEstado han llevado a que cientos de usuarios "arroben" a Karol Lucero para "darle a conocer" esta nueva notificación.

Hace unas semanas, Karol Lucero manifestó con que está expandiendo sus horizontes promoviendo la educación financiera y creó una nueva cuenta en Instagram para presentar sus perspectivas sobre temas como "Networking / Business / Emprendimiento / Trading / Educación Financiera y digital".

Para eso creo nuevas cuentas en Instagram @Kaisergroup21 @K_mindset21, de las que se autoproclamó "Leader". Tras su anuncio, el influencer recibió una ola de críticas en redes sociales, acusándolo de participar de una supuesta estafa piramidal, misma razón por la que la CMF puso su atención sobre estas compañías.

La situación se ha prestado para que cuentas de contenido humorístico se burlaran del ex rostro televisivo, como el "deep fake" de "The Office" que le dedicaron en Nano. Lucero en tanto grabó un nuevo video para explicar por qué esto no se trataba de una estafa piramidal y argumentó un "error de conceptos":