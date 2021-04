Millaray Viera le envía su apoyo a Karen Bejarano: "Tú no has hecho nada malo nunca"

La conocida figura de televisión Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, comunico esta semana que pasó por un complicado momento de salud, en donde se internó durante un mes en una clínica de salud mental.

A través de sus redes sociales, la ex integrante de Mekano señaló: "Estuve más de un mes internada en salud mental y no entraré en detalles porque la verdad tampoco estaba preparada para decir algo aún, porque es muy fuerte, muy reciente y no lo he procesado por completo".

Tras esto, la cantante se llenó de muestras de apoyo en sus redes sociales, entre ellas la conductora de "Yo Soy", quien le dejó un extenso mensaje de apoyo y también un consejo para quienes critican.

En la publicación, Viera comentó: "Linda mi preciosa, te quiero mucho y tengo la fortuna de conocer a esa mujer tan linda como vulnerable".

Luego agregó: "A todo lo que has dicho quisiera permitirme agregarle un llamado a quien lea esto (por eso no lo hago por inbox) a pensar en los comentarios que hacemos, porque no sabemos quién está al otro lado de la pantalla, ni el daño que que pueden causar sus palabras".

Concluyó indicando: "Tú no has hecho nada malo nunca Karen preciosa, nada más que sacarte la cresta trabajando y ser una súper mamá... y hay mucha gente que ha sido cruel contigo gratuitamente. Te mereces lo mejor de lo mejor. Ahora a florecer❤️ Te quiero mucho.