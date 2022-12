Julio Jung fue el protagonista del más reciente episodio de Todo por Ti, momento en el que conversó con Cecilia Bolocco sobre su adicción a las drogas cuando aún era una adolescente. Algo que le trajo más de una complicación a su familia.

¿Qué contó Julio Jung sobre su adicción?

Acompañado de su madre, la actriz María Elena Duvauchelle, Jung recordó los complejos momentos que enfrentaron en torno a la separación de sus padres, cuando "me puse rebelde, me puse hue** derechamente. Caí en las drogas a los 17, 18. No fue fácil, uno no lo asimila, uno está enfermo y no lo reconoce".

"Hay ciertas drogas que te cambian la cabeza, con la cocaína te sientes dueño del mundo, te pones agresivo, prepotente", según contó el actor, quien también reconoció que llegó a tener una sobredosis.

En ese tiempo, "me había pegado un carrete muy intenso la noche anterior. Tenía algo en el velador, desperté, consumí, fui al baño, me duché, me vestí, consumí, llegué al portón, consumí, llegué a mi trabajo en la Feria del Disco pegado en el techo".

"Era Navidad, estaba lleno y colapsé por un dolor muy intenso en la base del estómago", recordó.

El suceso puso en alerta a su madre, quien intentó que se recuperara, pero no tuvo éxito.

"Tuvimos peleas fuertes, le grité, hasta le pegué un empujoncito", explicó Julio.

Fue entonces que lo llevaron a desintoxicación por seis meses. "Me llevaron engañado, me dijeron que íbamos a un psiquiatra. Fui un estúpido porque cuando me di cuenta, lo primero que hice fue mirarlos y pensar '¿a dónde me trajeron, viejos estúpidos?', pero yo fui un estúpido".

"Es lo más doloroso que yo he tenido en mi vida, pero fue lo mejor. Es una gran prueba", reconoció María Elena Duvauchelle.

Entonces, el intérprete de 44 años reconoce que "mi vieja lo pasó muy mal en esa época, pésimo. Pero se lo agradezco. Siento que soy quien soy hoy en día gracias a todo este proceso que pasé con mi mamá al lado. Salí y no he vuelto a caer nunca más".