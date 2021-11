Julio Jung Jr. trajo de vuelta los recuerdos sobre esa noche en que "me ofrecieron plata por sexo", que reveló hace un tiempo, y ahora entregó más detalles sobre lo acontecido.

El hijo de Julio Jung acudió a Los 5 Mandamientos y conversando con Martín Cárcamo explicó que "yo volví de Barcelona, estudié teatro, me casé y me separé. Duré menos un candy. Y me lancé a la noche y, a la que en paz descanse, Las Urracas".

"Me separé el 2012. Me portaba pésimo. Lo reconozco. Desenfrenado. A quién no le ha pasado cuando te separas pasas por sufrimientos y te entregas", continuó.

"¿Es verdad que te ofrecieron ser toyboy?", le lanzó entonces Cárcamo. Ante lo que Jung Jr contó que "sí, me ofrecieron plata por sexo".

"Clásico cuando uno iba a Las Urracas estaba la típica pista de baile, después había como un vip y un mega vip. No sé por qué, pero llegué al mega vip, bailando, era un día miércoles si no me equivoco, porque no era los días habituales de viernes y sábado", partió contando.

"Y había muchas mujeres por supuesto y había muchas mayores que yo, porque debo reconocer que a mí me gustan mayores. En ese minuto eran como diez, yo tenía como 30 y ellas 40. Y se me acercó una, bailamos, lo pasábamos súper bien y me ofreció lucas para irme a su casa esa noche".

"Yo quedé en shock, '¿me estás webiando?'. No me ofendí, lo encontré súper... No me había pasado obviamente nunca en la vida. Me dijo 'oye, lo hemos pasado tan bien y me gustaría llevarte a mi casa, ¿tú te irías conmigo? Pero como yo sé que no te irías, ¿tú te irías conmigo si yo te ofrezco algo más que sexo?'. '¿Cómo qué?'. 'Plata'", detalló el actor.

Y el asunto siguió: "'¿En serio? ¿Me estás webiando? No poh. Yo creo que estamos mal encaminados. O sea vamos a conseguir igual lo que queremos de todas maneras, pero no es necesario'".

Julio Jung Jr.: ¿Qué pasó finalmente esa noche?

En ese momento, un intrigado Carlos Díaz, que también estaba de invitado en el programa, le consultó a Julio: "Ah, ¿lo hiciste? ¿Fuiste a la casa?".

La confirmación no tardó en llegar, porque Jung Jr. Contó que "fui a la casa, pero gratis. Porque no me gustó la actitud. Y tampoco estaba conflictuado. Estaba bailando, la estaba pasando bien, voy para allá. Y no me pagó. Seguí yendo a Urracas. La vi dos veces más y pasó lo que tenía que pasar siempre".

"Volví a Urracas, me ofrecieron de nuevo lucas, otra persona. No, si en Las Urracas era cosa seria. Tampoco acepté, pero ella... Claro, lo pasábamos muy bien esa noche, no acepté las lucas, pero después llegaban regalos. Estamos hablando de perfumes, anteojos", advirtió.

Julio Jung Jr.: ¿Tuvo una relación con una mujer mayor?

Consultado por el hecho de que la mujer tuviese conocimiento de la ubicación de su lugar, entonces Julio Jung Jr. Se puso a confesar el otro lado de la historia.

"Es que esa segunda se fue a mi departamento y ahí me empezaron a llegar cosas. Iba de viaje y me decía 'oye, ¿quieres algo?'. 'No, tranquila, no te preocupes'. Y llegaban perfumes, anteojos, ropa, abrigos... 'Ya, bueno'", admitió.

Sin embargo, también se sinceró comentando que "en un minuto me empecé a sentir pésimo. Pero seguía la relación y la pasábamos bien. Ella iba una vez a la semana a mi casa de todas maneras. Pero no era el trueque. Podíamos tener mil veces sexo, pero llegaba de repente el regalo".

Entonces, explicó que se sentía mal, "porque encontraba que no era necesario, porque no éramos pololos, lo estábamos pasando bien".

"¿Cuánto tiempo duraste con ella?", interrogó Cárcamo. Entonces, Jung recordó que "fue un mes o un poquito menos. Yo tenía un departamento de soltero con otro amigo y yo tenía mi tele en la pieza y la puse en el living para que todos los pelotudos jugaran Playstation y toda la cosa".

"Y me dice 'pero te quedaste sin tele en la pieza'. 'Sí, pero da lo mismo, la desconecto y me la llevo'. Llego a la conserjería y llegó una tele. Y ahí ya dije 'esto es mucho'. 'Gracias, déjela ahí, yo no la voy a recibir'. Y ahí llamé por teléfono, la devolví y ahí se cortó toda la relación. Nunca más supe de ella", culminó.