"¡Salí negativo, CTM!": JC Rodríguez revela detalles sobre cómo se enteraron de los resultados del test de coronavirus

Julio César Rodríguez reveló detalles del momento en que el equipo de "Contigo en la Mañana" se enfrentó a los resultados de los test PCR, que confirmaron que él no se había contagiado con coronavirus pero sí lo hizo su compañera Monserrat Álvarez, quien se suma así a los casos asintomáticos.

Durante la edición de este jueves del matinal, Rodríguez contó que "la Monse está súper bien. Ayer estaba flor. Estuvimos en la tarde conversando. La verdad es que ni tos tenía. Estaba estupendamente bien, pero salió positivo su examen. Lamentablemente va a estar fuera de pantalla un tiempo, digamos, mientras se recupera".

En reemplazo de Álvarez, ahora se sumó al programa el periodista Humberto Sichel para complementar la animación, quien habló de un esfuerzo colaborativo como "Doña Flor y sus dos maridos, televisivamente hablando. Afortunadamente está asintomática. Ella me decía que se sentía como tuna, que estaba muy bien, pero que sí le preocupaba su familia, que es lo que nos pasaría a todos, porque uno tiene contacto estrecho con las personas".

Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez estuvieron hasta ayer juntos en la conducción de "Contigo en la Mañana".

Fue entonces el momento en que Rodríguez aprovechó para contar "pequeñas infidencias" del equipo, revelando que "vivimos momentos de felicidad y euforia porque me entregaron a mi primero (los resultados). El laboratorio llama y yo pongo en el chat del programa el informe y '¡salí negativo, CTM!' y todos quedamos felices porque la Monse se veía mejor que yo po".

"Yo por lo menos estornudaba, todo... La Monse estaba como lechuga. Nada hacía presagiar que la Monse iba a salir positivo. Entonces, vivimos momentos de mucha alegría, estábamos súper bien, hasta que nos cae la noticia de que la Monse da positivo y nosotros quedamos todos ¡Plop!", añadió.

Sichel quiso aportar resaltando que "se suma el hecho de que los hombres somos mucho más hipocondríacos", ante lo que Rodríguez reaccionó entre risas comentándole: "hable por usted no más, ah...".

Y Julio César añadió que "lo bueno es que con la Monse siempre mantuvimos un protocolo muy estricto. Incluso en algún momento hablánamos con el equipo... Yo soy más relajado, soy más bueno para el toquete (sic), pal abrazo, pal saludo y toda la onda, y yo lo cuestionaba mucho. Teníamos un protocolo que yo lo encontraba bien estúpido, que era que no nos metíamos juntos al set. No estábamos juntos en el set hasta el aire. Yo me quedaba en el auto hasta las ocho veintitrés".

"Ya venía vestido, maquillado, todo de la casa. Nosotros estamos sin maquillaje en el canal, sin vestuarista, sin peluquería, sin nada. Yo me maquillaba en la cara, ahí... Pam! pam! pam! A lo Charly Badulaque, y me venía. Te pasaban la ropa una vez a la semana", complementó.

Julio César Rodríguez concluyó su relato recalcando "para toda la gente que a veces dicen que son exagerados los protocolos, decirles que a nosotros nos sirvió ese protocolo de la distancia, de no hacer cosas juntos, para no estar los dos enfermos".

"Pero la verdad es que hay que cuidarse en la casa. Nada es poco. Siempre hay que trata de tomar todas las precauciones", sentenció.