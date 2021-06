"No a la violencia, de ninguna naturaleza": Julio César Rodríguez se lanza en picada contra Luis Gnecco

Luis Gnecco fue el foco de las malas noticias del fin de semana recién pasado, después de que se conociera la denuncia que hizo en su contra su ex esposa Inés Carbacho, por violencia intrafamiliar. A la desvinculación de distintas marcas con que se castigó al actor, ahora se sumó la dura crítica de Julio César Rodríguez, quien se refirió la mañana de este lunes al tema.

En la apertura de la edición de Contigo en la Mañana, el animador junto a su compañera Monserrat Álvarez abordaron los detalles de lo sucedido, dentro de lo poco que se conoce sobre el episodio.

Un vez que el periodista Luis Ugalde expuso la polémica, Julio César tomó la palabra para recalcar que la violencia nunca debe ser aceptada y condenó el actuar del actor.

"Ni leves ni nada, estamos en un momento además de no a la violencia, de ninguna naturaleza", recalcó JC, haciendo referencia a que las lesiones que Gnecco le provocó a su ex pareja fueron descritas como "menos graves".

Entonces, Rodríguez se lanzó con todo: "no debe ocurrir esto que ocurrió y por eso esto ha sido condenado transversalmente. Aquí está en juego también, la dignidad de dos personas y Luis Gnecco es un actor, trabaja también con su imagen, entonces es bien fregado el tema también para él".

"Por eso hay que ser lo más transparente y ecuánime posible en esto digamos, pero la bajada editorial es que no a la violencia, no más. No no más".

Antes del cierre, Julio César lamentó profundamente la situación del actor condenando, de paso, lo ocurrido.

"Siempre fue muy activa su participación, su voz en la ciudadanía no solamente como actor sino que también como un personaje con opinión, un personaje que ha participado en la escena política también", advirtió.

Y remató: "la verdad es que la situación es muy lamentable, muy lamentable todo lo que ha ocurrido y no nos cabe otra cosa que decir que esto es muy condenable".