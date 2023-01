En un nuevo episodio de retro farándula internacional, la cantante Julieta Venegas recordó cómo se vino abajo su matrimonio con Álvaro Henríquez, después de que el líder de Los Tres le fue infiel con una reconocida actriz chilena.

¿Cómo fue el quiebre del matrimonio entre Julieta Venegas y Álvaro Henríquez?

Fue en medio de una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado que, no contenta con haber experimentado esos momentos poco agraciados, Venegas decidió repasar los sucesos de esa época.

"Lo conocí porque es músico, él vivió siempre en Chile y yo siempre en México, nos casamos, pero cada quién viviendo en su país", expuso la artista.

En tanto, "nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir y nadie se mudó nunca de su país, nunca se resolvió y nos separamos más o menos rápido".

Eso a propósito de que, irónicamente, "él me escribió una canción súper bonita, muy romántica que se llamaba ‘No me falles’, que es hermosa y en el videoclip que se hizo de esa canción salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa actriz".

Esa actriz en cuestión, y como recuerdan los más ávidos en farándula criolla, es nada menos que Patricia López. Tal como se puede apreciar en el video en cuestión.

Curiosamente, la mexicana no guarda rencor contra el chileno, encuentra que la anécdota tiene hasta cierta gracia.

"Me encantan las vueltas (de la vida), eventualmente iba a pasar lo que pasó, pero fue muy chistoso porque fue justamente el videoclip de la canción que me escribió", aseguró.