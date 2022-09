Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de la banda metal Lamb of God, la figura mexicana Julieta Venegas, además del cover de Jorge Drexler que hicieron Los Pericos, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Lamb of God - Grayscale

Omens se llama el nuevo disco que presentará Lamb Of God y del que se extrae el nuevo sencillo Grayscale, y viene a serie el sucesor de Nevermore.

Julieta Venegas - Te Encontré

Venegas ahora reflexiona sobre la búsqueda de diferentes tipos de amor, y cuando al fin llega esa persona con la que se crea una conexión mágica e intensa.

Los Pericos - La Edad del Cielo

Luego de una extensa e intensa gira por US, México, España, Costa Rica y Chile, Los Pericos presentan un nuevo video de su aclamado álbum VIVA PERICOS!, lanzado a fines de mayo. Se trata nada menos que de un clásico de Jorge Drexler, LA EDAD DEL CIELO, que grabaran junto al frontman de la banda uruguaya No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari.

Andrei Hadler - 456

El cantautor viñamarino se prepara para cumplir 25 años y este viernes regresa a las plataformas con un adelanto de su álbum debut: "456" con el que Andrei revela madurez y una faceta sensual al estilo del bossa nova.

Suki Waterhouse - Nostalgia

"La canción trata del romance de echar de menos la idea de algo, de alguien", dice Waterhouse. "En el aislamiento, me encontré cediendo a la tentación de rememorar. Sumergirse en la nostalgia es escapar del ahora, ceder a la belleza de una ilusión".

Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli - The Greatest Gift

El tenor de renombre internacional Andrea Bocelli se unirá a su hijo Matteo Bocelli de 24 años y a su hija Virginia Bocelli de 10 años para su primer álbum juntos, A Family Christmas, a debutar el 21 de octubre. El primer sencillo del trabajo es The Greatest Gift, una canción nueva y original, escrita y arreglada especialmente para este álbum, que celebra la paz y el amor en Navidad.

Lewis Capaldi - Forget Me

"Forget Me es una canción que es muy querida para mi corazón y definitivamente siento que es mi mejor canción hasta ahora. Se trata de una ruptura por la que pasé donde, después de un año, el único contacto real que tuve con mi ex fue ver su vida 'post-yo' en su Instagram. Estaba en un punto en el que me sentía bastante miserable y parecía que ella estaba avanzando y pasando el mejor momento, prosperando, y lo odiaba. Me pareció injusto que ella pareciera feliz mientras yo sufría, y temía que se hubiera olvidado de mí por completo, así que escribí una canción sobre eso", resaltó

Manuel Carrasco - Coquito

Manuel Carrasco estrena Coquito el tercer adelanto de su noveno álbum y la canción se presenta como una de las más especiales. Ya así lo anunciaba a través de sus redes

sociales el año pasado mientras abrazaba a su hijo, mientras apuntaba "ya le hice su canción".