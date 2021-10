El ex chico Mekano reveló su particular diagnóstico y los complejos días que ha experimentado últimamente.

Juan Pedro Verdier se había mantenido estoico durante la pandemia, pero recientemente quedó cesante y para más remate reapareció una enfermedad que lo lanzó en ruta directa a ser internado en una clínica.

Fue el mismo esposo de Karen Bejarano quien dio a conocer lo que había ocurrido, explicando a LUN que "el domingo estaba en la casa y me vinieron unos dolores de cabeza invalidantes que se llaman cefalea de racimo".

"Te lloran los ojos y sentís que te vas a caer del mareo. Es un dolor continuo que no te permite hacer nada", explicó sobre el padecimiento que lo afecta, recalcando que este se produce por el estrés.

Verdier especificó que "pueden pasar seis u ocho meses sin que venga (el dolor), pero si vivo una carga de estrés importante se hace presente cuando viene no es que me duela la cabeza, me tomo un paracetamol y listo, no me hacen efecto".

"Mi evaluación es que es una carga de estrés brutal que se manifiesta físicamente de distintas formas. Ha sido complejo este último tiempo. Hay estrés físico y emocional. En mi caso, tengo los dos", complementó Verdier.

Esta no es la única complicación médica que ha tenido Verdier: "Antes de esto me operé la rodilla, me reconstruyeron el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos que se me rompieron hace cuatro meses jugando básquetbol con mi hijo en la plaza".

"Estoy haciendo kinesiología, mi cuerpo está trabajando para recuperar esa parte y hace un tiempo me detectaron un par de hernias en la columna", contó también.

Juan Pedro Verdier: ¿Por qué perdió el trabajo el esposo de Karen Bejarano?

Sobre la pérdida de su puesto laboral, Juan Pedro contó llevaba "seis años y me ofrecieron trabajar en otra empresa que implementó una aplicación deportiva en la que yo hacía la publicidad, era el gerente de marketing. A los tres meses decidieron no renovarme el contrato y uno tiene que pagar las cuentas, donde vivir y el auto, etcétera".

"Estaba trabajando en un lugar sólido y tenía todo en orden, pero me pareció bueno el desafío de hacer algo distinto. Lo manifesté de esa forma: 'Me meto al barco, pero con proyección'. Y cuando se dieron un par de situaciones y generaron su propio crecimiento se dieron cuenta que el área que yo controlaba lo podía ver alguien del equipo nuevo que se había integrado", lamentó.

Juan Pedro Verdier: La actualidad del esposo de Karen Bejarano

Juan Pedro cuenta más de 4 años con terapia psicológica y ahora decidió lanzar su propio negocio.

"Ya tengo tres cosas: videos para Instagram, YouTube y Facebook. Sumo las métricas de todo eso y se las presento a las empresas. El maletín office case (idea que creó y comercializó desde mayo del 2020) y un curso online sobre cómo aprender a hacer contenido para redes sociales y YouTube", expuso.

En tanto, en conversación con Aquí Somos Todos, comentó que "yo me fijo mucho en lo que más ve la gente de las cosas que publico y en los like que me colocan, y todo lo que tiene que ver con salud mental es lo que más 'me gusta' saca".

"La salud mental es un tema que a todos les importa", resaltó en el programa de Canal 13.