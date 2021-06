Joshua Bassett sobre su cirugía de emergencia: "Me dijeron que tenía un 30% de posibilidades de sobrevivir"

Joshua Bassett finalmente se está abriendo sobre la cirugía de emergencia que tuvo a principios de 2021, y resultó ser más grave de lo que esperaba.

En una entrevista con GQ, la estrella de High School Musical: The Musical: The Series reveló que el día en que lanzó su propio sencillo "Lie Lie Lie", él experimentó un shock séptico e insuficiencia cardíaca.

"Empecé a ponerme muy enfermo y seguía empeorando. Pensé que era como una intoxicación alimentaria o lo que sea. Empeoró, empeoró, empeoró, empeoró" hasta que fue hospitalizado con "un dolor inimaginable".

Si bien Bassett fue vago sobre qué causó que experimentara un shock séptico e insuficiencia cardíaca, dice: "Estoy seguro de que el estrés tuvo algo que ver ... [Los médicos] me dijeron que tenía un 30 por ciento de posibilidades de sobrevivir. Ellos me dijo que si no me hubiera registrado en el hospital dentro de las 12 horas, me habrían encontrado [muerto] en mi apartamento ".

"No tenía energía para poder concentrarse en cualquier cosa que no sea mantenerse con vida".

Bassett había publicado un video de sí mismo en una cama de hospital en Instagram el 14 de enero, pero no reveló los detalles de sus problemas de salud hasta ahora. "Bien ... no es el primer lugar donde asumí que estaría en mi día de lanzamiento de Lie Lie Lie ... ¡¡la sala de emergencias !! (antes de que preguntes, no, no es covid)", dijo Bassett.

"Después de que una sensación incómoda y desconocida se convirtiera en 10 veces el peor dolor de mi vida, pensé que intentaría dormir. Después de varios días y noches muy, muy feos, hoy no tuve más remedio que ser llevado al hospital. Me gustaría dar las gracias !!!! por todo el apoyo en la canción !!! He estado haciendo lo que puedo hoy para mantenerme involucrado. ¡Tuve mi primera cirugía esta noche! Voy a descansar en el hospital y el ¡los médicos verán lo que ven por la mañana! " reveló.