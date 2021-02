Joshua Bassett estrena su nueva canción tras la polémica del supuesto triángulo amoroso

El jueves, la estrella de High School Musical: The Musical: The Series lanzó su segunda canción del año titulada "Only Matter of Time" y su vÍdeo musical. El cantante estuvo en la polémica recientemente tras reportarse triangulo amoroso entre él y otras dos estrellas de Disney, Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo.

"Es hora de decirle al mundo que has estado mintiendo sobre mi nombre. Haciendo lo que quieras pensar. Te escaparás mientras yo lo dejo al destino por ahora", canta antes de agregar: "¿Cuándo dejar de ser amable? Torciste tus palabras como un cuchillo. Bueno, estoy seguro de que te duele por dentro. ¿Por qué harías mío tu dolor? Haciéndome pagar por tus crímenes ".

Más adelante en la canción, Bassett canta "Esto no es una farsa, no estoy jugando a tu juego. Puedes decir lo que quieras, no significa que tengas razón".

Resulta que Bassett, de 20 años, escribió la canción con acompañamiento de piano el verano pasado "en un momento en el que las redes sociales traían mucha oscuridad a mi vida". señaló el cantante previo al lanzamiento.

"Fue reconfortante dejar mi teléfono, apagar el ruido y simplemente escribir. Hay algo bueno que proviene de las redes sociales, pero también se ha convertido en un lugar donde la gente puede decir cualquier cosa sobre cualquier persona, sin importar cuán falso o dañino sea sin responsabilidad, ", dijo en un comunicado de prensa. "¡Tenemos que ser mucho más amables entre nosotros y reconocer que hay personas reales detrás de las pantallas!"