"Hasta el día de hoy no lo entiendo": José Miguel Viñuela se quiebra recordando a su amiga Javiera Suárez

José Miguel Viñuela tuvo una emotiva conversación con el programa de Martín Cárcamo De Tú a Tú, momento en el que se quebró mientras evocaba en su memoria los recuerdos que le dejó su fallecida amiga Javiera Suárez.

Viñuela aseguró que, tras ser estafado por Alberto Chang, durante tres meses lloró todos los días hasta que se enteró que Javiera Suárez tenía cáncer.

"Ese fue el día en que me di cuenta, en que dimensioné la importancia que tenía la plata en las vidas", resaltó.

José Miguel habló con una amiga de Javiera quien le cuenta que tenía cáncer: "No lo podía creer. Quedé de espaldas. Te juro que ese día me vino una fuerza por dentro que no la había tenido".

"Yo salía de mi casa y me quería morir todos los días. Y cuando me contaron eso fue como una fuerza que me dijo: ¿hueón, te quieres morir por plata? Sí, son trabajo de 20 años, pero es plata, tienes dos manos, tienes piernas, tienes hijo, una familia, estás sano. Puedes trabajar en cualquier cosa".

Fue en ese momento que decidió llamar a Javiera y trató de hacer de todo para ayudarla. Es la marca de un antes y un después en su vida.

José Miguel dice que fue un proceso doloroso. Un día antes de que Javiera muriera, él la fue a ver y ella le tiró la talla.

"Hasta el día de hoy no lo entiendo, por qué", lamentó.



Cristián Arriagada, marido de Javiera, cuenta a través de un video cómo conoció a José Miguel, y la relación que los une. El animador se emociona hasta las lágrimas.

"No sé cómo decirlo, pero a mí la muerte de la Javi me cagó harto. Trato de rezar, de sentir que me está escuchando. Ver subir a ese niñito a mi auto (Pedrito Milagros) me parte el alma", concluyó.