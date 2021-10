Jordi Castell estuvo presente en "Pecados Digitales" en donde se refirió a la polémica con Marcelo "Chino" Ríos, quien a través de Instagram se burló de la muerte de su querida mascota.

El fotógrafo señaló que a pesar de lo fuerte de los comentarios, no le afectó por el momento familiar fuerte que estaba pasando tras el deceso de su perro Marley.

Asimismo, explicó que no era algo nuevo para él ya que el tenista: "Hace 18 años que me persigue públicamente (...), pero le afectó a Juan Pablo (Su marido), le afectó a mi entorno y un amigo fue el que me mandó el pantallazo de esto entonces fue mucho más violento, porque a todo el mundo le afectó como a cualquier persona normal".

Sobre los motivos del deportista para atacarlo, señaló que cree que se debe a su pasado en la farándula. "Él me manda canciones por Imbox, dos veces. Quizás desde el despecho publica estas cosas, porque yo no se lo respondo. Quizás quiere mantener algo conmigo porque no puede ser tan reiteradas las veces que públicamente se refiere a mí, pero por debajo me manda canciones".

Asimismo, agregó: "Me manda videos de canciones, la primera vez lo hizo como a los dos meses de haber publicado una foto con mi marido en su grilla y hablar básicamente que le daba asco, las cosas que yo hacía, blablabla, que cómo era posible (...) porque yo salía abrazado con Juan Pablo".

"Si en algún minuto aparece el escorpión que tengo dentro (...) tengo una información que él sabe que la tengo, que es profundamente delicada, que él sabe que yo sé de él", expresó.