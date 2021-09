Tras ser el blanco de una serie de crueles dichos el fin de semana, Jordi Castell ahora reaccionó ante las burlescas publicaciones que hizo Marcelo Chino Ríos sobre su persona y su fallecida mascota.

En un criticado post, el ex tenista le envió el siguiente mensaje al fotógrafo: "Pastel no sufras tanto pr el perro,sólo piensa que debe estar feliz y pensando al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar".

Es por eso que ahora, Castell al finalizar una transmisión en vivo que tenía agendada para este lunes, aprovechó los últimos minutos para lanzar una mordaz respuesta a la inusitada provocación.

En el minuto 1:06:55 del video publicado en Instagram, Jordi advierte: "voy a decir algo (...) como estoy en una parada de vida que ustedes saben cuál es, no estoy para estar contestando tonteras que me disparan. No tengo ganas. Creo que no me corresponde, creo que ya lo hice. Básicamente no me siento con energías de hacerlo".

"Pero si alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos, porque el tiempo me bendijo con ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín o la burla que se hizo con la muerte de mi perro, tocaron a mi familia".

"A esa persona, yo le voy a tocar a su familia de vuelta y lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado. Sólo eso", puntualizó.