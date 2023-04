El fotógrafo y comunicador, Jordi Castell, estuvo presente en el capítulo más reciente de Podemos Hablar, el estelar de conversación de CHV, en donde se refirió a sus controversiales dichos sobre Pedro Pascal y los exiliados hace algunos días, lo que generó una serie de denuncias al CNTV.

"Les agradezco tanto que toquemos este tema, porque me parece insólito. Me están difamando. Me denunciaron al Consejo Nacional de Televisión por hacer apología de la dictadura", comenzó señalando.

“Lo que me gustaría aclarar es que sí, me hubiera encantado que exiliaran a mi familia. Crecí en un país con una dictadura horrorosa. Esto era una cárcel y los medios de comunicación nos mentían y nos hacían creer que no estaba pasando con los asesinatos, con los desaparecidos. Y yo soy lo menos de derecha que puede existir", añadió Castell.

Tras esto, Fran García-Huidobro se refirió a lo difícil que es ser expulsado de tu propio país. "Que por obligación tengas que abandonar tu tierra, a tu familia, es algo con lo que yo no voy a estar nunca de acuerdo", señaló Fran.

A lo que Jordi señala: "Pero también, así como todo se buscaron una vida, una exiliada fue presidenta de la república y fue una señora por la cual yo voté en sus dos periodos que fue Michelle Bachelet".

Luego agregó: "Entonces que me denuncien por hacer apología, por facho, es un poco irrisorio, yo jamás he votado por algo de derecha", para luego agregar: A mi me hubiese encantado crecer en otro país y no en dictadura. Crecer en Talca durante una dictadura fue atroz".

"Perdónenme si alguien se siente herido, pero no voy a pedir disculpas, porque mantengo lo que digo y mis intenciones nunca han sido negativas y tampoco levantar polvo", añadió.