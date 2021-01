Joche Bibbó habla sobre la edición en los realitys shows: "Últimamente estaban todos pauteados"

El conocido chico reality que participó en exitosas producciones como 40 o 20 y Mundos Opuestos de Canal13 y Doble tentación de Mega, se sincero sobre su participación en los programas de telerrealidad de nuestra televisión.

El ahora rostro de Zona Latina, comparte la pantalla del programa Zona de Estrellas con Faloon Larraguibel, Mario Velasco y Cecilia Gutiérrez, contó que sobre como funcionan los realitys.

Gutiérrez, se refirió a la edición que tenían los programas, a lo que Bibbó agregó que "los realitys los últimos momentos lo que hacían era grabar una semana y esa semana la hacían fragmentos en un capítulo de un día”

Luego añadió que “Iban perdiendo intensidad. Yo a lo mejor estaba hablando con Faloon acá y después pasa otra cosa que era interesante a la semana y entonces hacían una edición y hacían como si hubiera sido el mismo día”

La ex chica Yingo le recordó sobre su conflicto en 40 y 20 con Uri Uri, a lo que el cordobés indicó que estuvo pauteado.

“Yo no debería contar estas cosas, pero ya pasaron diez años” dijo el ex Mundos Opuestos, para luego decir que "lo que pasa es que hay diferentes directores, Nakasone (Sergio) es el único que te deja actuar naturalmente. Nakasone tiene un equipo y tiene sicólogo y gente que te trata, te manejan de otra forma. Hay otros directores que te dicen prácticamente ‘esto es lo que hay que hacer, si no lo haces te vas para tu casa’”

Continuó diciendo "últimamente estaban todos pauteados. Era gracioso ya lo último porque se abrían puertas y llamaban a cierta persona y esa persona entraba y volteaba un vaso de agua y…”

También se refirió a la personalidad de sus ex compañeros de encierro "por ejemplo la Oriana era súper simpática, era una persona normal, pero a ella le pagaban por tener cierta actitud en la casa y cuando se portaba bien y tenía amistad le decían ‘a ti no te pagamos por esto, vuelve a tu personaje’”

Sobre el uso de estas practicas indicó que "cambiaron mucho porque ahora se hace una reducción de personal, menos camarógrafos, menos inversión, entonces graban en tres meses, editan y lo hacen para seis meses porque hay menos presupuesto. Pero sí hay un esqueleto, las Kardashian sí tienen un esqueleto, tienen una actividad diaria”

Gutiérrez le consultó si el reingreso de Michelle Carvalho para contarle que lo había engañado estaba pauteado.

A lo que Joche señaló que efectivamente sabía que estaba la posibilidad de su reingreso, pero no tenía claro los motivos: “Sí me habían avisado que iba a entrar. ¿A qué? No sé. Me dijo Naka ‘va a regresar’. ‘¿A qué?. ‘No te puedo decir’. Y ahí fue la actitud fresca era lo que ellos querían percibir. Por eso el último reality, de otros canales, al último se notaba demasiado que eran medias falsas. Pero ese mal me trajo mucho bien, gracias Michelle… Aparte fui cornudo más popular del condado.