Jennifer López es una artista multifacética con una vasta trayectoria en el cine y en la música. Pero además de su desenvolvimiento en el espectáculo, la interprete ha demostrado ser cariñosa y cálida con su esposo, el actor Benn Affleck, con quien tuvo una historia de amor y ahora son matrimonio desde el 2022. Pareciera que el pasado San Valentín sería el primero de ambos como casados y López dio a conocer un tatuaje simbólico de su unión por el Día del Amor. Descubre cuál es el tatuaje en el siguiente título.

¿Cuál es el tatuaje de Jennifer López que le dedicó a Benn Affleck por el Día de los Enamorados?

A través de una publicación de Instagram, la intérprete de On the Floor dio a conocer su tatuaje para su esposo Benn Affleck.

En el tatuaje se puede apreciar unas flechas cruzadas con la letra que comienzas sus nombres. Se puede interpretar como los caminos de la vida que los volvió a reunir y que ahora sería para siempre, ya que la flecha apunta hacia el cielo, es decir al infinito.

Tras la publicación diversos comentarios de artistas felicitaron a la actriz y cantante por el noble detalle dedicado a su esposo.

La descripción señalaba lo siguiente.

Commitment ♾️

Happy Valentine’s Day my love �� (Look for more deets on VDay coming #OnTheJLo soon…)



#CommitmentIsSexy #ThisIsUsThen #ThisIsUsNow #THISISMENOW



Photo credit: Micaiah Carter @WSJ

Compromiso ♾️ Feliz día de San Valentín, mi amor (Busca más detalles sobre VDay próximamente #OnTheJLo pronto...) #CommitmentIsSexy #ThisIsUsThen #ThisIsUsNow #THISISMENOW Crédito de la foto: Micaiah Carter @WSJ

¿Qué significan las fechas en los tatuajes de amor?

Según indica sitios especialistas en tatuajes, la imagen de las flechas se trata sobre el mitológico personaje Cupido que flecha a sus víctimas para producir el enamoramiento. Por tanto, es una buena opción para representar ese sentimiento que te une a tu pareja. Además, el que esté presente en tu cuerpo, claramente representa un sentimiento de unión.