Leopoldo Méndez, el artista más conocido como DJ Méndez, fue el primer invitado del programa Juego Textual en 2023. Fue en esa instancia que echó a correr los engranajes de su memoria y recordó el momento en que llegó a tener un intenso coqueteo con la idolatría mundial Jennifer Lopez.

¿Cómo fue el encuentro de DJ Méndez y JLo?

"De verdad es increíblemente guapa. Es bajita. O sea, yo soy más alto que ella y yo soy bajo", contó en Leo sobre el icónico episodio tras la consulta de Begoña Basauri.

El cantante de 47 años luego amplió los detalles de su experiencia, resaltando que "estábamos en una disco privada en Estocolmo, ella estaba promocionando su nuevo disco en ese momento. Tuve la suerte de sentarme en la misma mesa, yo me senté ultra urgido".

"Se sienta y me habla en inglés, me dijo 'hola'. Después, según yo, escuché que preguntó quién era, porque obviamente no me conocía. Y me presenté", contó.

De acuerdo con el relato de Méndez, Jlo le dijo "'You have a beautiful eyes and i love your smile'. Tal cual. Eso fue lo que dijo y hasta el día de hoy cuando puedo decirlo y me encuentro con mis amigos me quiebro entero diciendo esa historia".

Leo insistió: "me dijo eso, que tenía unos 'lindos ojos' y una 'linda sonrisa'. Aunque no lo crean. Yo considero que tengo mucha personalidad, no tengo miedo, pero era Jennifer López y de verdad quedé como 'ah, ah... Gracias'. No saqué lo canchero".

"Estúpido, imbécil, de no haberle dicho algo, un WhatsApp o algo. Hubiese cambiado mi vida. Y de verdad, yo lo cuento, sale una anécdota y altiro digo 'compadre, a ninguno de acá Jennifer López les ha dicho que tienen una sonrisa linda y los ojos hermosos'. Eso me dijo y yo me derretí entero. Dije 'ah, gracias'", lamentó.