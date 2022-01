Finalmente, tras semanas de especulaciones los seguidores del Discípulo del Chef pudieron ver en pantalla el ingreso de los nuevos participantes que se suman a la competencia por equipos.

Pamela Díaz, Kurt Carrera, Dj Méndez, Patricio Sotomayor, Pipo Gormaz y Adriana Barrientos se sumaron a la competencia de CHV.

Los participantes se sumaron a los distintos equipos dirigidos por Carolina Bazán, Ennio Carota y Sergi Arola y comenzaron inmediatamente a cocinar. Mientras preparaban los platos a presentar, el cantante nacional, recién ingresado a la cocina de El Discípulo comentó una divertida situación con una de sus canciones más exitosas "Estocolmo".

Todo ocurrió cuando Pato Sotomayor comenzó a cantar la canción, a lo que el Méndez señala: "¿Sabí qué? Hasta el día de hoy, nadie sabe el coro, hue...", comentó entre risas.

El comunicador le preguntó qué dice la letra del éxito del artista, a lo que el cantante clarifica que la canción señala en el coro: "City with beautiful ladies. Some of them are going crazy (Ciudad con chicas hermosas. Algunas de ellas se están volviendo locas)".

"Yo siempre lo pongo en los shows e invitó a alguien al escenario para que coreen.. pero no, nada", comentó el cantante.