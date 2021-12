El productor musical tuvo un particular deseo para cuando fallezca.

DJ Mendez no quiere ni que lo cremen ni que lo entierren cuando muera: "Quiero que me hagan una lámpara"

En una declaración completamente inesperada, Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez, sorprendió al público de Pamela Díaz al confesar que quiere que lo conviertan en una lámpara cuando fallezca, en vez de crearlo o enterrarlo.

La confesión la hizo en medio de un nuevo capítulo de Sin Editar, el exitoso programa que La Fiera tiene en Youtube.

"Si te mueres hoy día ¿te mueres feliz?", le preguntó Díaz, ante lo que Méndez entregó una respuesta afirmativa: "Sí, he hecho todo y mucho más".

DJ Méndez: ¿Por qué el cantante quiere que lo hagan una lámpara cuando muera?

"Y, ¿te gustaría que te enterraran", insistió luego Pamela, continuando con el tema de la muerte.

Entonces, Leo Méndez se lanzó con la declaración que tomó completamente por sorpresa a la panelista de Me Late: "No sé, yo creo que... Me hagan una lámpara... Con el cuero, con los tatuajes. Una lámpara así".

Díaz entre sorprendida y asqueada comentó "¿una lámpara de tu cuero humano?".

"Sí. Es que para hacer algo diferente poh. Sí, porque siempre está la opción de quemar y al otro hueón que lo entierran en un cajón, solo ahí, cagao de frío", postuló.

Por eso, "yo digo una lámpara. O algo así... El cuero ahí está", dijo señalando como si se fuese a colgar algo en la pared.

"El cuero como de las vacas", le replicó Pamela entre risas. Entonces, Méndez se dirigió directamente a la cámara: "hijos míos, por favor, que no me pongan de alfombra pa' que me pisoteen los hueones. Una lámpara, un adorno".