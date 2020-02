Javiera Contador: Público alaba el triunfo absoluto de la comediante en Viña 2020

Fue un triunfo absoluto. La comediante Javiera Contador recibió el aplauso del público y los elogios en redes sociales con su presentación en el Festival de Viña del Mar 2020, tras hacer un recorrido por experiencias personales y familiares, sin dejar de lado el comentario en torno al estallido social.

Estas fueron algunas de las reacciones que generó la actriz que fue tremendamente alabada tanto en la Quinta Vergara como por los televidentes.

Lo mejor es que son anécdotas reales KSKDKDKS #JavieraContador pic.twitter.com/J4S1gDp4uH — palta (@ImStiIlStanding) February 25, 2020

#JavieraContador y su gran mensaje a las mujeres. Que no puedes ser gorda, no podí enamorarte de otra mujer etc. Agradece a las tesis y la amo ❤ Ahora agrega que es muy importe que el 26 de abril vayan todos a votar. #YoApruebo — Honor Y Gloria ♥️⚘ #YoApruebo (@JoviNomas) February 25, 2020

"De repente te subo un 51, te bajo un 43, pero NUNCA UN 6%", dice en su remate #JavieraContador (en alusión a la baja aprobación de Sebastián Piñera) y estallan los aplausos en la Quinta Vergara. ������#Viña2020 #VinadelMar2020 pic.twitter.com/JpygaaQGgA — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 25, 2020

#JavieraContador pensaré en ti cada vez que me ría ������ siempre pa’ delante, nunca pa’ atrás! pic.twitter.com/ayvIuZRzaT — YeyiLaSupendida �� (@eternasuspendid) February 25, 2020

"Esta sociedad es puro no podis, no podís ser flaca no podís ser gorda. Mentira, SI PODÍS, podís hacer todo lo que querai'. Me encanta que mi hija vaya a vivir una sociedad de mujeres distintas. Le agradezco a @lastesisoficial. Vamos a vivir mejor." #JavieraContador ICONICA — Frente Feminista Convergencia Social (@FeministasCS) February 25, 2020

"Las sirenas no existen y las ballenas hablan un lenguaje precioso" JAJAJAJAJA LA AMO #JavieraContador — Cata Paz (@catalinapazhe) February 25, 2020

una rutina hecha para mujeres con familia e hijos. Weon, estoy atorada riéndome.

(si no me equivoco) Un tipo de humor que no se había escuchado #JavieraContador — carola perez (@carola_pm) February 25, 2020

Yapo Nacho culiao déjame ver a tu mamá tranquilo por la cresta #JavieraContador pic.twitter.com/STHFC4W2DD — Gustavo (@nockponerak) February 25, 2020

Es que te digo que, la mamá esta en la tele #JavieraContador #Vina2020 pic.twitter.com/HCvWGR26vP — Fernando (@Frdoca) February 25, 2020

CTM ME CAGUÉ DE LA RISA CON LA HUEÁ DE LA MONTAÑA RUSA. ��#JavieraContador — Cami Långstrump ���� (@PeperinaMarina) February 25, 2020

OHHHH CONCHASUMADRE HACE RATO QUE NO LLORABA DE LA RISAAA, LA HUEÁ DE LA MONTAÑA RUSA FUE LO MEJOR DEL MUNDO #JavieraContador #Vina2020 — �� (@sicoandrea) February 25, 2020

Tecnicamente, TECNICAMENTE, la #JavieraContador está en el universo correcto pic.twitter.com/E1N0TJykbK — Выпуск Нико (@LiberenAlNico) February 25, 2020

Hasta Pablo fue a ver a la Kena Larrain #JavieraContador pic.twitter.com/MA0T0sZTQ8 — Sebalitio! (@sebalitio) February 25, 2020

Hasta Pablo fue a ver a la Kena Larrain #JavieraContador pic.twitter.com/MA0T0sZTQ8 — Sebalitio! (@sebalitio) February 25, 2020

Lo bakan de la #JavieraContador es que su rutina es super piola y cuando menos te lo esperas PAH, algo de contingencia social — Pablo Croquevielle (@Croquevielle) February 25, 2020

Por qué los hombres no se rien con la #JavieraContador ? Por que es humor de lo que vive la dueña de casa..de vida cotidiana y de mamá... wnes q llegan a la casa y ven a los hijos bañados y listos para dormir.. oye! En el día pasamos todo eso las mamás y dueñas de casa! — Kuky La dueña de casa (@sepulvedamerino) February 25, 2020

Mi hermana le acaba de decir a mi sobrino que sus trabajos del colegio también los botó a la basura por feos #VinadelMar2020 #JavieraContador pic.twitter.com/DxlEEQGrc0 — FRANCISCA (@kikariveros) February 25, 2020

Le acabo de preguntar a mi mamá si mis trabajos del colegio eran feos? Me miró y se rió. Viví toda mi vida engañada. #JavieraContador — Dany✨ (@DanieelaOsorio) February 25, 2020