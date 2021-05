Seth Rogen no tiene intenciones de volver a trabajar con James Franco

Hasta hace tres años, Seth Rogen y James Franco eran una dupla explosiva que arrojaba resultados en el mundo de la comedia y la industria hollywoodense, al punto de generar crisis políticas internacionales. Ahora, el productor de exitosas series como The Boys e Invincible no quiere volver a trabajar con quien fuera su compañero de elenco en Pineapple Express, a propósito de las acusaciones de acoso que recayeron en Franco en 2018.

Fue el mismo Rogen quien le comentó a The Sunday Times que "también miro hacia atrás a esa entrevista en 2018 donde comento que seguiría trabajando con James, y la verdad es que no lo he hecho y no planeo hacerlo ahora mismo".

"No sé si puedo definir (nuestra amistad) en este momento durante esta entrevista. Lo que puedo decir es que han cambiado muchas cosas en nuestra relación y nuestra dinámica", recalcó.

La última apuesta en que compartieron pantalla fue en Zeroville, una comedia de 2019 sobre Ike Jerome, un estudiante que llega a Hollywood obsesionado con entrar en la industria del cine, introduciéndose de este modo en un mundo de sexo y drogas. Desde entonces, no cuentan con proyectos juntos.

Rogen ahora también comentó que "lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso y nunca cubriría u ocultaría las acciones de alguien que lo hace, o pondría a alguien en una situación en la que estuviera cerca de alguien así".

Al mismo tiempo, recordó una broma que dijo el año 2014 en Saturday Night Live, a raíz de una denuncia de una joven de 14 años contra Franco por insinuarse mediante Instagram.

Ese episodio marcó el inicio de la caída de Franco el 2018, luego siguieron las acusaciones contra el actor de The Deuce, con múltiples estudiantes de su escuela de actuación tildándolo de "explotador sexual".