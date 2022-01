Tras dar conocer las denuncias de abusos sexuales y psicológicos supuestamente concretados por su ex pareja, el ex participante de El Discípulo del Chef (Chilevisión) y ahora congelado rostro de Aquí se Baila (Canal 13), Iván Cabrera, Antonella Muñoz se alejó de las redes sociales y casi una semana después reapareció para confirmar que está en rehabilitación, porque "yo no soy drogadicta".

Muñoz se contactó a fines de diciembre desde Argentina con la periodista Cecilia Gutiérrez para una transmisión en vivo en Instagram, donde expuso las situaciones que tuvo que atravesar con Iván, al punto de describirlo como "un psicópata".

En uno de los pasajes más críticos de la conversación, Muñoz sostuvo que Cabrera "me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía 'te violé porque eres mi put*, te amo porque eres mi put*, siempre vas a estar conmigo', y me pegaba".

El asunto no paró ahí, porque incluso a pesar de que ya no estaban juntos e Iván mantenía una relación con Caldirola, este le envió videos a Antonella que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con Gala.

Antonella Muñoz: ¿Qué dijo ahora la ex pareja de Iván Cabrera?

La joven ahora apareció en su Instagram para aclarar por qué se abstuvo de hacer publicaciones en su cuenta.

"A todos los amo y los quiero mucho, gracias por la preocupación. Estaba en rehabilitación por toda la droga que me metí en el cuerpo en un año. No me intenté suicidar. Yo creía que fue por el shock que sufrí nervioso, de tanta droga que me intoxiqué literal, me tomé el veneno", sostuvo Antonella.

Además, indicó que "estoy bien, estoy en rehabilitación porque yo no soy drogadicta, pronto me voy a meter a una escuela de teatro, mi sueño es actuar (...) Esa va a ser mi rehabilitación, es mi sueño".

En tanto, más tarde hizo una publicación en la que de alguna manera buscó exorcizar los fantasmas de su pasado reciente, escribiendo: "Despedida a mi antigua yo... A todo lo que fui un día. Gracias!! a mis partes ya muertas... GRACIAS, A mis partes olvidadas que deje en aquellos lugares turbios".

"GRACIAS. En aquellos pedacitos que se quebraron en mil partes... y se convirtieron en polvo de estrella gracias, a mis partes que en algún momento intentaron encajar con esta sociedad, llenando mi cuerpo de fantasía... GRACIAS", sentenció.