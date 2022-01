El ex participante de El Discípulo del Chef (Chilevisión) y ahora congelado rostro de Aquí se Baila (Canal 13), Iván Cabrera, reapareció en redes sociales después de que su ex pareja, Antonella Muñoz, diera a conocer una serie de denuncias de abusos sexuales y psicológicos.

Muñoz se contactó a fines de diciembre desde Argentina con la periodista Cecilia Gutiérrez para una transmisión en vivo en Instagram, donde expuso las situaciones que tuvo que atravesar con Iván, al punto de describirlo como "un psicópata".

En uno de los pasajes más críticos de la conversación, Muñoz sostuvo que Cabrera "me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía 'te violé porque eres mi put*, te amo porque eres mi put*, siempre vas a estar conmigo', y me pegaba".

El asunto no paró ahí, porque incluso a pesar de que ya no estaban juntos e Iván mantenía una relación con Caldirola, este le envió videos a Antonella que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con Gala.

Iván Cabrera: ¿Cómo reapareció el bailarín en redes sociales?

Tras manifestar su postura sobre los dichos de Muñoz, Iván Cabrera se alejó de las plataformas y mantuvo el silencio hasta ayer, cuando se puso a eliminar las fotografías en las que aparecí junto a Gala Caldirola, quien decidió terminar su relación con él después de los dichos de Antonella.

Pero también Cabrera reapareció nada más ni nada menos que en las historias de la cuenta de su ex esposa Tiffany Magrini, más conocida como Titi Magrini, celebrando el cumpleaños de uno de los hijos que tienen en común.

En la foto se ve a Cabrera muy feliz junto a los niños y Magrini, frente a una mesa adornada como para la celebración infantil.

"Feliz cumpleaños hijito mío! Tu felicidad es la mía. Todo por y para ustedes", escribió Titi en la misma imagen, porque Iván realmente no tuvo ningún tipo de manifestación, sólo posó en la foto.