House of Gucci | Este es el trailer de la película de Ridley Scott con Adam Driver y Lady Gaga

Los estudios MGM liberaron este jueves el trailer de lo que será House of Gucci, la película de Ridley Scott sobre el matrimonio de Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci, con Lady Gaga y Adam Driver.

La película está inspirada por el libro de Sara Gay Forden, "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".

Su trama está ambientada en la década de los 80 para contar el trágico final que tuvo el matrimonio, lo que luego desembocó en que, en 1998, la ex esposa del diseñador fue declarada culpable y sentenciada a 29 años de cárcel. Aunque luego quedó libre en 2016, por buena conducta y tras pasar 18 años privada de libertad.

House of Gucci tiene su estreno proyectado para el 26 de noviembre de este año, si la pandemia no lo impide.