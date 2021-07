The Last Duel, lo nuevo de Ridley Scott tiene a Matt Damon y Adam Driver enfrentados a muerte

Esta semana se presentó el primer trailer de lo que será The Last Duel, la nueva película de Ridley Scott que cuenta con Matt Damon y Adam Driver, con personajes que los tienen enfrentados a muerte en medio de la época medieval.

Damon se convertirá en Jean de Carrouges mientras que Driver interpretará a Jacques Le Gris, dos amigos que entrarán en una amarga dinámica de rivales que los llevará a enfrentarse en e último duelo oficiado en Francia.

La película está ambientada en medio de la Guerra de los 100 Años, periodo en que Carrouges es un respetado caballero reconocido por su valentía y habilidad en el campo de batalla. En tanto, Le Gris es un escudero normando cuya inteligencia y elocuencia lo hace uno de los nobles más admirados de la corte.

En ese escenario entre Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), la esposa de Jean, quien básicamente mueve la historia de la película, tras ser brutalmente atacada por Le Gris, quien niega los cargos. Pero ella no está dispuesta a mantenerse en silencio, sino que acusa a su atacante en un acto desafiante que termina poniendo su vida y la de su esposo en peligro.

La película está inspirada por eventos reales y fue escrita por Nicole Holofcener, Affleck y Damon, quienes adaptaron el libro de Eric Jager, The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France.