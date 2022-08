La serie de Disney Plus estrenó un emotivo episodio enfocado en Nini, el personaje de la estrella de la música Olivia Rodrigo.

High School Musical: The Musical: The Series, la exitosa producción de Disney Plus, acaba de estrenar su esperada tercera temporada la cual traerá un cambio grande en la historia y en el elenco: La salida de Olivia Rodrigo.

La nueva temporada se centra en un campamento de verano en donde asisten los estudiantes de Easter High, en el campamento los protagonistas deberán competir por lograr el protagónico en la obra final.

Olivia Rodrigo, cuya carrera musical ha despegado enormemente, tuvo un rol recurrente en el nuevo ciclo a diferencia de los anteriores, por lo que rumores sobre su salida comenzaron a crecer.

Situación que fue confirmada por el showrunner de HSMTMTS, Tim Federle, que señaló a EW que la nueva temporada cerraba la historia de Nini, el personaje de Rodrigo y que la tercera temporada era "sobre tratar de darle a su personaje una despedida adecuada".

Federle explicó que el guión de la cuarta temporada está recién comenzando, por lo que no sabría que contestar sobre el futuro de Nini en la saga.

"Estaría mintiendo si les dijera que tengo una respuesta correcta para eso. Nunca le diría nunca a Olivia, y nunca usaría la palabra "último", porque espero que el espectáculo siga y siga y nos volvamos como Grey's Anatomy", expresó.





¿Cómo fue la despedida de Olivia Rodrigo de High School Musical?

A pesar de que el showrunner reveló que su salida no es definitiva, lo que sí parece estar claro es que la actriz no regresará como personaje regular en la historia, por lo que el nuevo capítulo de la historia le dio un cierre temporal al personaje.

Mientras sus amigos en Camp Shallow Lake esperan los resultados de sus audiciones de Frozen, Nini recibe noticias que cambiaron su vida para siempre.

Antes de reunirse con sus madres para avanzar en una nueva etapa de su carrera, Nini conoce a su padre biológico, interpretado por Jesse Tyler Ferguson.

En conversación con TVLine Federle señaló: "Ella tiene una relación increíble con sus madres, que son en gran medida sus padres, pero creo que hay un momento justo antes de que cumplas 18 años cuando empiezas a imaginar cómo será tu vida como adulto. Ciertamente creo que cierta población de niños se preguntan acerca de esos comienzos”, expresó.