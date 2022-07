High School Musical: The Musical: The Series, la exitosa producción de Disney Plus basada en la exitosa película protagonizada por Zac Efron y Ashley Tisdale, acaba de regresar a la pantalla con su tercera temporada, la cual revela que pasará con el personaje de Olivia Rodrigo, Nini.

La nueva temporada se centra en una nueva locación alejada de Easter High, en donde los protagonistas pasan su verano en un campamento artístico, en donde pondrán en juego todas sus habilidades para lograr un papel en la producción final basada en las cintas de HSM.

Está temporada también tiene un cambio importante en el elenco, ya que Olivia Rodrigo, cuya carrera musical ha despegado enormemente, tuvo un rol recurrente en el nuevo ciclo a diferencia de los anteriores.

Mucho se presume sobre el futuro de la ganadora del Grammy en la producción y la posibilidad de continuar en la serie luego de la tercera temporada.

Antes del estreno, el showrunner de HSMTMTS, Tim Federle, señaló a EW que la nueva temporada cerraba la historia de Nini, el personaje de Rodrigo y que la tercera temporada era "sobre tratar de darle a su personaje una despedida adecuada", EW

¿Estará Olivia Rodrigo en la cuarta temporada de High School Musical?

En una nueva entrevista con EW, el showrunner se refirió nuevamente a la posible salida de Rodrigo, dejando en claro que, a pesar de que no es definitivo, es difícil que el personaje regrese como personaje estable o regular en las nuevas entregas.

Federle explicó que el guión de la nueva temporada está recién comenzando, por lo que no sabría que contestar sobre el futuro de Nini en la saga. "Estaría mintiendo si les dijera que tengo una respuesta correcta para eso. Nunca le diría nunca a Olivia, y nunca usaría la palabra "último", porque espero que el espectáculo siga y siga y nos volvamos como Grey's Anatomy", expresó.

"Creo que probablemente sea una apuesta bastante segura decir que, por ahora, tenemos tantos miembros del elenco a quienes amamos y a quienes servimos, que creo que no hay planes inmediatos para que Nini sea una gran parte de la serie en el futuro. Pero el mundo tiene una forma de sorprenderme y yo nunca digo nunca".

Revisa el tráiler de la tercera temporada a continuación.