High School Musical 3 | ¿Estará Olivia Rodrigo en la tercera temporada de la serie de Disney Plus?

High School Musical: The Musical: The Series, la exitosa producción de Disney Plus basada en la exitosa trilogía de HSM, está muy cerca de regresar a la pantalla con su tercera temporada, la cual tendrá una locación distinta a East High.

La tercera temporada llegará a la plataforma streaming el próximo 27 de julio y tendrá lugar en un campamento de verano al cual asistirán los protagonistas de la ficción, quienes vivirán importantes y decisivos momentos que marcarán su carrera artista y su vida para siempre.

Pero eso no es todo, ya que conocidos protagonistas de populares producciones de Disney serán parte de la nueva entrega. Corbin Bleu (High School Musical) se interpretará así mismo, Meg Donnelly (Zombies) interpreta a una consejera de campamento, quien también es coreógrafa y Jason Earles (Hannah Montana) será el duro director del campamento.

En el lugar, los protagonistas vivirán "romanticismo, noches sin toque de queda y una muestra del aire libre. Con una producción de alto riesgo de Frozen en el horizonte y una 'serie documental' llena de drama de la producción en proceso, los Wildcats intentarán mostrar quién es 'mejor en la nieve' sin dejar a nadie en el frío", señala la descripción oficial.



¿Estará Olivia Rodrigo en la tercera temporada de High School Musical?

Afortunadamente para los seguidores de la ficción, la exitosa cantante regresará a la tercera temporada como Nini, sin embargo, tendrá una participación más reducida en comparación con las entregas anteriores.

Revisa el tráiler a continuación.