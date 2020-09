Hernán Calderón desmiente haber subido foto con su hijo Nano a Instagram: "Me hackearon"

Durante la tarde de este sábado, un curioso hecho se dio en la que Hernán Calderón sorpresivamente subió una foto a su cuenta de Instagram donde aparece junto a su hijo Nano.

La publicación que era acompañada del mensaje "Grande hijo", generó diversos comentarios en las redes sociales y se eliminó luego de más de una hora provocando confusión entre los seguidores del abogado. Sin embargo, a los minutos después se supo el motivo de este "error" por parte de Calderón Salinas.

Según informó La Cuarta, se comunicó con Hernán Calderón quien aseguró que "no he subido ninguna foto, es una foto del 25 de diciembre y que aparece subida ahora, es un álbum de al día siguiente de la cena de navidad".

Dado esto, se le consultó sobre si cree haber sido víctima de un hackeo, a lo que respondió "es lo que pienso, que me hackearon, me estoy dando cuenta". Asimismo, agregó que "se eliminaron fotos no sé que está pasando, alguien me está hackeando el Instagram".

La foto del hackeo