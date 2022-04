Han pasado solo dos días desde su estreno en Netflix, pero Heartstopper ya es una de las favoritas del público juvenil.

La serie inglesa, basada en las novelas gráficas de Alice Oseman, sigue la historia de Nick y Charlie, dos adolescentes cuya amistad se convierte en un inesperado romance. Los protagonistas y sus amigos transitan por un camino de descubrimiento y aceptación, hasta encontrar su ser más auténtico.

Conoce a continuación al elenco de Heartstopper y revisa en qué otras producciones o proyectos han participado.



¿Cuál es el elenco de Heartstopper?

Joe Locke es un actor británico de 18 años que da vida a Charlie, el protagonista de la serie. Su debut actoral fue justamente en Heartstopper. En entrevista con 1883 Magazine, explicó que siempre se interesó en la actuación y el teatro. "Siempre hice teatro amateur local (…) pero nunca pensé que se convertiría en mi profesión o carrera", reconoció.

Kit Connor es un actor británico, también de 18 años, que en la serie interpreta a Nick. A su corta edad cuenta con vasta experiencia. Debutó en pantalla con solo ocho años en la película Chickens on Sky One y destaca su interpretación de la versión adolescente de Elton John en Rocketman.

Yasmin Finney es una actriz británica de 18 años con previos trabajos en el teatro. Alcanzó popularidad en Tik Tok, donde comparte su experiencia como mujer trans, lo que la llevó a conseguir el papel de Elle en Heartstopper.

William Gao es un actor y modelo británico de 19 años que da vida a Tao en la serie de Netflix. En su paso por la escuela destacó por tocar el piano e integrar el coro. En 2019 fue admitido en el National Youth Theatre.

Corinna Brown es una actriz y bailarina británica que interpreta a Tara en Heartstopper. Antes de la serie participó en producciones como My Murder, Daphne, Profile y The Show Must Go Online.

Kizzy Edgell, de 19 años, interpreta a Darcy en la producción de Netflix. No hay evidencia de experiencia actoral anterior a Heartstopper por parte de Edgell. Le joven utiliza pronombres neutros y ha dicho estar orgullose de su sexualidad e identidad de género. "Es muy especial para mí, así que me identifico con Darcy de esa manera", dijo en entrevista con Gay Times.

Rhea Norwood es una actriz y fotógrafa de 20 años que en la serie da vida a Imogen. Actualmente cursa su tercer año en la Escuela de Teatro Bristol Old Vic.

Tobie Donovan es un actor británico de 19 años que interpreta a Isaac Heartstopper. Hay poca información sobre su experiencia previa. Su participación en la producción de Netflix parece ser su debut actoral.

Sebastian Croft es un actor de 20 años que interpreta a Ben. Es conocido por interpretar al joven Eddard Stark en Game of Thrones y Boy Familiar en Penny Dreadful.

Jenny Walser es una actriz británica de 26 años que interpreta a Tori en Heartstopper, la hermana mayor de Charlie.