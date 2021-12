Hawkeye acaba de finalizar la transmisión de su primera temporada en Netflix con una gran sorpresa, el regreso del villano de Daredevil, Wilson Fisk. El actor Vicent D'Onofrio volvió a interpretar su icónico papel de la serie de 2018 del mismo nombre.

El también conocido como Kingpin, estuvo presente en la ficción protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld. El actor en conversación con EW entregó detalles de su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel y su participación en la nueva serie de Disney plus.

SPOILERS A CONTINUACUÓN DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME Y HAWKEYE

"Cuando [el director de Marvel Studios, Kevin Feige] rompió el silencio acerca de que Charlie (Cox) estaba en Spider-Man, Charlie y yo hablamos de inmediato", le dice D'Onofrio a EW. "Luego, cuando pusieron la foto mía en el teléfono de Kate Bishop en el [penúltimo] episodio de Hawkeye y eso fue en el mundo, entonces Charlie y yo hablamos de nuevo. Así que sí, constantemente nos informamos mutuamente cuando sucedieron cosas para que podamos, N ° 1, ser nostálgicos, y N ° 2, compartir cosas como amigos".

Sobre cómo se concretó su regreso, el actor señaló: "Creo que fue a principios de este año en este momento. Escuché que Kevin había pedido mi número, mis representantes me lo dijeron y él me llamó. No tenía idea de lo que iba a decir. Me pidió que fuera a hacer Hawkeye, lo cual, como puedes imaginar, fue muy emocionante".

Asimismo, señala sobre su regreso al MCU que tras ser contactado para participar en la serie, se sintió "me sorprendió. Tenía la esperanza de que Daredevil sobreviviera de alguna manera incluso después de que nos detuviéramos, pero eso terminó rápidamente. Pero siempre seguí apoyando a los fans y su entusiasmo por Daredevil, y también su entusiasmo por mi personaje. Pero ya sabes, nunca pensé que iba a suceder, así que obviamente fue una agradable sorpresa que Hawkeye fuera una de las cosas que Kevin quería que hiciera. Es asombroso".

SPOILERS A CONTINUACIÓN.SI NO HAS VISTO LOS CAPÍTULOS DE HAWKEYE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

En los episodios finales de Hawkeye se reveló que Kingpin fue quien le pidió a Eleanor, la madre de Kate (Hailee Steinfeld) que atacará a Clint. Maya, quien es sobrina del criminal, se enteró que fue él quien asesinó a su padre, por lo que en venganza le dispara a su tío, quedando su futuro incierto. ¿Sobrevivió Kingpin al ataque?.