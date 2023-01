El cantante británico Harry Styles se presentó en nuestro país con el Love on Tour el pasado 1 de diciembre en el estadio Bicentenario de La Florida, encantando a sus fanáticas chilenas que esperaron por mucho tiempo su llegada al país.

Ahora Styles se presentará en la próxima edición de los Premios Grammy junto con otros artistas que estarán presentes en la ceremonia que premia a lo más destacado de la música.

¿Qué otros artistas han sido confirmados?

La ceremonia de este 2023 contará con presentaciones de Lizzo, Bad Bunny, Kim Petras y Sam Smith, quiénes realizarán un dueto por su canción "Unholy". Además de presentaciones de Luke Combs, Mary J. Blige, Brandi Carlile y Steve Lacy.

Estos artistas se presentarán a parte de la interpretación en el escenario de Harry Styles en la que será la edición n° 65 de los Grammys, que son los premios que se entregan a los más destacado de la música durante el año.

Hay que señalar que Styles se encuentra nominado a seis categorías entre las que se encuentran “Mejor Álbum”, “Mejor Álbum Vocal Pop” con su álbum Harry’s House y en las categorías de “Mejor Canción”, “Mejor Grabación”, “Mejor Pop Solo” y “Mejor Video Musical” con su canción As it Was.

¿Cuándo son los Grammys y dónde verlos?

La 65° edición de los premios Grammy se realizará el domingo 5 de febrero a las 22:00 horas (hora chilena) y serán transmitidos por HBO Max y TNT.

Hay que señalar que la ceremonia se realizará nuevamente en la ciudad de Los Ángeles, luego de que el año pasado se trasladará a la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos, siendo presentados una vez más por el comediante Trevor Noah.

Es importante mencionar y destacar que la cantante Beyoncé lidera la lista de nominados a los Grammys 2023 con nueve nominaciones, seguida de cerca por el rapero Kendrick Lamar con ocho y Adele y Brandi Carlile que empatan con siete nominaciones cada una.