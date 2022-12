Este jueves llegó el día en que miles de fanáticas pusieron fin a la larga espera, ya que el concierto originalmente era en el 2020, de la presentación de Harry Styles con su gira "Love On Tour".

El británico que vive su mejor momento tanto en el cine como en la música, presentó un show de poco menos de dos horas en que hizo cantar a miles de fans que llegaron desde temprano para ver a Harry, en una noche que reunió gritos, cantos al unísono y muchos corazones llenos con la exhibición del artista.

Gritos y emociones en el show de Harry Styles

Con fans acampando desde temprano y una larga espera de horas al calor santiaguino se vivieron las primeras horas de la jornada en el Estadio Bicentenario de La Florida, para ya cuando el grueso del público llegó para las 20:00 horas con la telonera Koffee, cantante jamaiquina que prendió el ambiente con un público deseoso ya por bailar.

Cerca de media hora estuvo para luego hacer la espera de Harry, donde el público se motivó aún más cuando en los parlantes sonó Best Song Ever de One Direction, el exgrupo de Styles y luego Bohemian Rhapsody, el que increíblemente fue cantada por todo el estadio independiente de las edades de los asistentes.

Pero a las 21:05 llegaron los gritos con la llegada de Harry Styles al escenario con Music for a Sushi Restaurant, quien se dio el tiempo también de recorrer todo el escenario para saludar a las y los miles de fans que finalmente tenían a su ídolo frente a frente.

Tras el inicio, Harry Styles no se detuvo y cantó rápidamente varios éxitos de sus tres álbum, entre ellos Adore You y Golden.

El también actor de Don'Worry Darling, Dunkirk y My Policeman se detuvo en varias ocaciones para agradecer al público, lanzar besos y también ingeniarlselas con el español diciendo muchas gracias, "Santiago" en varias oportunidades y hasta prometiendo volver próximamente.

Cerca de las 22:00 horas el cantante hizo una pausa en la que la producción aprovechó de pedirle calma al público, que en algunos sectores de la cancha se vivieron unos desórdenes mínimos.

Tras una espera en la que no se sabía mucho qué sucedía entre los asistentes, Styles volvió con más éxitos hasta el esperado Watermelon Sugar, Matilda que contó con el apoyo de la gente con luces de diferentes colores según su lugar en el recinto, y hasta dio pie para cantar uno de los temas de One Directon, Late Night Talking.

Ya para el final del show, con Harry despidiéndose varias veces en una gran estrategia del artista para tener la tranquilidad de los fans en su salida final, cantó el esperado As It Was y el momento de "Live in America" que canta el público, aunque el británico hizo un gesto broma de "más o menos" a diferencia de otros shows de la gira en que se ha visto sorprendido por el público y se han hecho virales.

Su tema más rockero Kiwi fue la última canción que interpretó el artista en medio de despedidas al público local y luego de agradecer un cartel de las fanáticas que le dedicaron.

Una larga espera para un concierto que estuvo a la altura y en el mejor momento de Harry Styles, el que disfrutaron a más no poder las y los miles de fans que repletaron el Estadio Bicentenario, terminando de una manera tranquila y con la felicidad de ver en vivo y en directo a uno de los artistas más importantes del momento.