Los Premios Grammy están cada vez más cerca de llegar a la pantalla y revelar cuáles son los grandes artistas que se llevan la preciada estatuilla que destaca a los mejores de la industria durante este año.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunciará dentro de muy poco a los ganadores de este año, entre los cuales se encuentran grandes leyendas de la música y nuevos artistas que sorprendieron al mundo con su trabajo. Pero como siempre, la moda también será una parte muy importante del evento con la Red Carpet en donde caminarán las celebridades.

¿Cuándo son los Grammy 2023?

El esperado evento musical comienza el próximo domingo 5 de febrero a las 22.00 hrs (Hora Chile) y serán transmitidos por HBO Max y TNT. La Alfombra Roja, como ya es costumbre, será transmitida por el canal E! Entertaiment Television.

Revisa el horario por país a continuación

México: 17:00 horas

Argentina: 20.00 horas

Brasil: 20.00 horas

Chile: 20.00 horas

Revisa el número del canal E! según tu cable operador a continuación

VTR: 28/ 747 HD

ENTEL: 174 HD

CLARO: 138

ZAPPING: 72

DIRECT TV: 222 /1222 HD

¿Quiénes son los nominados de este año?

Para esta nueva entrega, Beyonce lidera las nominaciones con su álbum Renaissance, convirtiéndose en una de las artistas que más veces ha sido nominada al gran evento en su historia con 88 distinciones.

A ella le siguen Kendrick Lamar con ocho nominaciones, Brandi Carlile y Adele con siete cada uno, y Mary J. Blige, Future y Harry Styles cada uno con seis.

Taylor Swift también obtuvo nominaciones a Canción del año y Mejor video musical por su canción de 10 minutos "All Too Well" y el cortometraje que la acompaña con la estrella de Stranger Things, Sadie Sink y el protagonista de Teen Wolf, Dylan O'Brien.