Harry Styles ha hecho noticia durante el último tiempo. Tras sus roles protagónicos en largometrajes como también por su gira musical Love on Tour, la cual sigue este año 2023. Ahora, tiene que ver con Marvel Studios, quienes todavía no anuncian planes formales para una secuela de Los Eternos y, por tanto, no sabemos nada sobre el futuro de los personajes. No obstante, Marvel señaló que aún no se olvidaría del personaje que fue interpretado por el cantante en su cinta de 2021.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Harry Styles en el Universo Cinematográfico Marvel?

Durante una conversación con Deadline, Nate Moore, del estudio fílmico Marvel, aseguró que Harry Styles volverá como Eros/Starfox en el contexto de esa franquicia de superhéroes.

“No elegimos a Harry solo para una escena post-créditos”, dijo Moore. “(Hay) más historias que contar con ese personaje. Tiene una conexión interesante con Thanos, son medios hermanos y comparten el mismo padre. Es un personaje complicado, pero muy divertido”.

Tal como lo indicó el productor Nate Moore, el cantante Styles se sumó al MCU en el contexto de una de las escenas post-créditos de Los Eternos, dirigida por Chloe Zhao que introdujo al UCM a ese grupo de poderosos seres.

Sin embargo, en la cinta no se profundizó o desarrolló prácticamente nada sobre el personaje y solo se tanteó una potencial trama entre él, su aliado Pip y los eternos restantes que incluían a Thena, Druig y Makkari.

Pareciera que el plan a futuro podría ser un desarrollo cinematográfico más agudo de los personajes. La noticia sería algo asombroso para sus fans musicales y seguidores de Marvel.Por el momento, estaremos atentas a las novedades del cantante y actor en las películas de super héroes.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Los Eternos (2021)?

La descripción oficial señala lo siguiente:

"Los Eternos de Marvel Studios presenta un nuevo y emocionante equipo de súperhéroes en el Universo Cinematográfico Marvel, antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Siguiendo los eventos de Vengadores: Endgame, una inesperada tragedia los obliga a salir de las sombras para reunirse contra el más antiguo enemigo de la humanidad, los Desviantes".