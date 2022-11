El interprete de Sign of the Times llega a nuestro país en el marco de su segunda gira.

Harry Styles sigue construyendo una sólida carrera artística tanto en lo músical como en la actuación. Ahora el cantante se encuentra realizando conciertos en Estados Unidos para todos sus fans de la región en el marco de su tour Love on Tour. Pero Styles tiene muchos seguidores en distintos lados y Chile no es la excepción.

¿Dónde se realizará el concierto de Harry Styles en Chile?

El espectáculo músical de Harry Styles se realizará el día jueves 1 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Qué sucedió en el concierto de Harry Styles en Las Vegas?

Pareciera que Harry Styles está acostumbrado a ser blanco de objetos lanzador por el público durante sus conciertos. La última vez sucedió en Chicago cuando un fan le lanzo una botella que le dio en la entrepierna. En ese momento, el artista se lo tomó a broma, pero en esta ocasión pareciera que las consecuencias podrían ser más graves.

Ya cerrando su concierto en California, Harry terminaba su interpretación de 'As It Was' cuando estaba despidiéndose de au público y de forma inesperada le llega un proyectil que golpeó su ojo izquierdo. El cantante continuó su show pero ya no podría abrir bien su parpádo por el impacto. En ese momento, pocos entendían lo que había pasado y la razón de ese movimiento tan raro que había hecho Harry, más tarde estaría la explicación cuando comenzaron a viralizarse videos del espectáculo y las redes sociales salieron en defensa de Harry Styles.

¿El cantante quedó accidentado?

Debido al impacto, el interprete tuvo que ponerse un parche en el ojo para tapar la zona afectada en su próximo concierto.

Tras el suceso, su equipo de producción pidió no lanzar más cosas al público."Pero háganme un favor", agregó Pauli, integrante de la banda que acompaña al artista, "no arrojen" más cosas "al escenario".