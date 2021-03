Katie Leung revela que le pidieron que no hablará sobre el racismo que sufrió mientras filmaba Harry Potter

La actriz de Harry Potter, Katie Leung, se ha sincerado sobre los ataques racistas que sufrió mientras formaba parte de la franquicia cinematográfica.

Durante una aparición en el podcast Chinese Chippy Girl, la actriz dijo que algunos fanáticos expresaron resentimiento sobre su elección como Cho Chang, el interés amoroso del personaje de Daniel Radcliffe que apareció por primera vez en Harry Potter y el cáliz de fuego de 2005.

Leung también dijo que los publicistas le indicaron que negara haber experimentado racismo en relación con su papel. "Me estaba buscando en Google en un momento dado, y estaba en este sitio web, que estaba dedicado al tipo de fanáticos de Harry Potter. Recuerdo haber leído todos los comentarios. Y sí, fue mucha mierda racista".

Leung, que tenía 16 años cuando se unió al elenco de Harry Potter, dijo que no recibió capacitación en medios para prepararse para las entrevistas y habló con los publicistas sobre el racismo que enfrentaba.

"Recuerdo que me dijeron: 'Oh, mira, Katie, no hemos visto estos, estos sitios web de los que habla la gente. Y sabes, si te preguntan eso, solo di que no es cierto, di que no está sucediendo' '. '", Dijo Leung. "Y solo asentí con la cabeza. Pensé, 'Está bien, está bien', a pesar de que lo había visto con mis propios ojos. Yo estaba como, 'Está bien, sí, solo diré que todo está bien'".

Leung dijo en el podcast que se sentía agradecida de estar involucrada en la franquicia de Harry Potter. "Estaba realmente muy agradecida de estar en la posición en la que estaba", dijo. "Sigo diciendo, como, 'Oh, desearía haber dicho algo'. Pero no puedes hacer eso".

Además de aparecer en cuatro películas de Harry Potter, Leung ha actuado en las películas The Foreigner, protagonizada por Jackie Chan, y Locked Down, con Anne Hathaway. También ha aparecido en miniseries como Run y The Nest.