Aseguran que HBO Max quiere crear una serie sobre la saga "Harry Potter"

Es sabido que los resultados que han arrojado las suscripciones de los estadounidenses al servicio de streaming HBO Max no han sido los esperados por los ejecutivos de Warner Media, es por eso que en la firma se han dispuesto a echar mano a títulos de su catálogo con comprobado éxito como "Friends", "Sex and the City" y hasta "Batman: The Animated Series".

Es en esa línea que ahora The Hollywood Reporter informó que también están evaluando crear nada menos que una serie inspirada por la saga literaria de Harry Potter, esto a pesar de que ya hicieron las adaptaciones de los ocho libros escritos por J.K. Rowling, aparte de las dos entregas inspiradas por el spin off "Animales Fantásticos".

De acuerdo con el reporte, los responsables de HBO Max han tenido múltiples conversaciones con potenciales guionistas para analizar ideas generales sobre cómo abordar una producción en acción real pero en formato televisivo.

Sin embargo, la advertencia está hecha: sólo es un proyecto en evaluación y, por lo mismo, aún no hay nombres asociados con certeza a su desarrollo.

De ahí que hasta ahora la postura oficial de Warner Media, y así lo confirmaron en una declaración a THR, es: "No hay ninguna serie de Harry Potter en desarrollo en el estudio o en la plataforma de streaing".

Aún así el sitio especializado insiste en que expandir el universo de Harry Potter es una de las altas prioridades para el estudio, al controlar los derechos sobre la obra y ser una de sus propiedades intelectuales más valiosas de su catálogo.

Esto incluso a pesar de las controversias que ha protagonizado Rowling en contra de la comunidad de la diversidad sexual en el último tiempo.