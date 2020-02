¡Es oficial! Elenco de "Friends" se reunirá para episodio especial

Con el fin de marcar los 25 años de existencia de "Friends", el elenco completo de la popular sitcom se reunirá para un episodio especial, que verá la luz a través del servicio de streming HBO Max, según informó el medio especializado Deadline.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer retornarán al icónico Set 24 de Warner Bros. en Burbank, para grabar el nuevo material.

El sexteto de protagonistas también oficiarán como productores ejecutivos, en conjunto con los creadores de la serie Kevin Bright, Marta Kauffman and David Crane.

El anuncio tomó por sorpresa a los fanáticos de "Friends", cuando Jennifer Aniston publicó en su Instagram una antigua imagen promocional de la producción, acompañada por el mensaje "Está pasando...".

Poco después otros de los actores involucrados replicaron el mensaje en sus respectivas cuentas de la red social:

El único que marcó la diferencia en el anuncio fue Matt Le Blanc, quien conservó el mensaje pero publicó una imagen de la antigua serie bélica "M.A.S.H.", burlándose de lo entrado en años que estarán como protagonistas para enfrentar este nuevo desafío.

El capítulo de reencuentro aún no cuenta con un guión definitivo, pero se sabe que será dirigido por Ben Winston y producido porFulwell 73 ("The Late Late Show with James Corden") junto con Warner Bros. Unscripted & Alternative Television.