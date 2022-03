¡Atención cinéfilos! Este jueves HBO Max anunció el plan de estrenos que tendrá la plataforma en Latinoamérica durante este 2022, donde se incluirán grandes lanzamientos y éxitos de taquilla.

Si bien, ya se conocía la llegada de las producciones de Warner Bros al streaming, el plan incluye nuevos acuerdos con otros estudios como Sony, con sus películas y series originales, y también producciones realizadas en otros países como Argentina, Brasil y México.

Si quieres conocer todos los estrenos que tendrá HBO Max durante lo que queda del 2022, continúa leyendo.

HBO Max reveló los estrenos para 2022 en Latam ¿Qué producciones llegan?

Películas

- The Batman, Elvis, DC Liga de Supermascotas y Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, todas producciones de Warner Bros llegarán 45 días después de su estreno en cines.

- En el caso de las producciones originales de HBO Max, este año debutarán: Kimi, Evil Dead Rise, House Party, Father of the Bride, Magic Mike's Last Dande y Moonshot.

- Para los fanáticos de Marvel, Spider-Man: No Way Home y Venom: Carnage Liberado se podrán ver en la plataforma, aunque no se han anunciado las fechas.

- Rápidos y Furiosos 9, Resident Evil bienvenidos a Racoon City y The Forever Purge de NBC Universal también podrán disfrutarse en HBO Max.

- Por último, Particular Crowd también presentará películas originales como: Falling for Figaro, Gatlopp: Hell of a Game y Bull.

- En el caso de las producciones latinoamericanas, las películas que llegarán son: En la mira, Ecos de un Crimen, Los Conspiradores, Un Crímen Argentino, Viajeros, Procura-se.

Series

- DMZ

- Love & Death

- Pretty Little Liars: Original Sin

- House of the Dragon

- We Own this City

- Vice Tokyo

- The Staircase

- Westworld

- His Dark Materials

- Barry

- Naomi

- Doom Patrol

- The Flight Attendant

- Hacks

- Rick & Morty

- Lust

- Té Para Seis

- María Marta

- El Crímen del Country

- Las Bravas F.C

- Amsterdam

- Armas de Mujer

- Área de Servicio

- No Mundo da Luna

- Teen Titans Go!

- Looney Tunes Cartoons

- Gato Galáctico