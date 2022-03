The Batman | ¿Cuándo se estrena en HBO Max la película de 2022?

¡Es oficial! Este miércoles se reveló la fecha de estreno de The Batman en el servicio de streaming HBO Max y todo parece indicar que será mucho antes de lo que los fanáticos pensaban.

De acuerdo a Deadline, HBO habría dado a conocer por accidente las fechas de estreno del último éxito de taquilla en el servicio de streaming y en el canal de cable, pese a que la película todavía continúa en las carteleras mundiales.

Si bien, el CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, ha mencionado en reiteradas ocasiones que en 2022, todos los estrenos de Warner Bros. llegarán al streaming 45 días después de su estreno en cines, la fecha no se había dado a conocer hasta ahora.

Esta noticia se da a conocer días después de la confirmación del desarrollo de una nueva serie sobre el villano The Penguin para HBO Max, personaje que volverá a ser protagonizado por el actor Colin Farrell.

Farrel se robó la película con su actuación del icónico mafioso Oswald Cobblepot, conocido como The Penguin, debido principalmente a un maquillaje que lo dejó casi irreconocible. Esta nueva producción continuará su historia.

¿En qué fecha se estrena The Batman en HBO Max?

Los fanáticos ya pueden comenzar a contar los días porque el estreno de la nueva película de Robert Pattinson no será en mucho tiempo más. The Batman se estrenará en HBO Max el próximo 19 de abril de 2022. Eso no es todo, porque el sábado 23 de abril debutará en el canal de televisión HBO.