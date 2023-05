Siguiendo latemática de estrenar películas y series basadas en videojuegos, una nueva adaptación se suma a la lista de The Last of Us y The Super Mario Bros, Gran Turismo, el popular videojuego japonés, tendrá una adaptación para la pantalla grande.

Gran Turismo es un popular videojuego para Playstation de simulación de manejo, desarrollado por Polyphony Digital para Sony y que actualmente es una de las franquicias de videojuegos más vendidas del mundo.

Ya se estrenó el tráiler

Sony Pictures nos presentó está mañana el primer tráiler de Gran Turismo, la película del videojuego que está dirigida por Neill Blomkamp.

La película nos mostrará la historia de Jann Mardenborough, un joven piloto que compitió con más de 90.000 personas en la GT Academy, competencia que juntó a los más grandes jugadores del mundo para competir en una carrera y así convertirse en piloto profesional de la mano de Nissan.

En el tráiler podemos ver un breve vistazo de lo que será la película de la historia de Mardenborough quién es interpretado por Archie Madekwe y que puedes revisar a continuación:

Sobre la cinta, Blomkamp mencionó que “intenta llevarte a lo largo del viaje de alguien que primero experimentó virtualmente estas pistas legendarias, y luego tomó lo que aprendió dentro de una simulación y lo aplicó a un escenario de la vida real. Entonces, traté de conectar visualmente esos dos puntos usando muchas de las imágenes de los juegos de GT, como las líneas que tomarías al conducir la pista y los marcadores y puntos de control, así como los premios por subir de nivel y cosas como eso”

La película contará con la participación de David Harbour y Orlando Bloom en el reparto y también se sumarán Darren Barnet, Djimon Housou, Josha Stradowski, Daniel Puig y Richard Cambridge entré otros en el cast.

Gran Turismo se estrenará en cine el próximo 11 de agosto de 2023, día en que podremos ver la producción de PlayStation en la pantalla grande.