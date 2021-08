Hace unos días se estrenó en HBO Max el capítulo 6 de Gossip Girl, el reboot de la serie original del mismo nombre que, al igual que ahora, giraba en torno a las vidas privilegiadas de adolescentes en el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York.

Sin embargo, la emisión de dicho episodio dejó atónitos a los fans, tras anunciarse que se trataba del final de media temporada.

Con esto, se deberá esperar algunos meses para saber qué sucede con la vida de los controversiales personajes, luego del gran suspenso que dejó el último capítulo emitido. Si todavía no lo has visto, no sigas leyendo, porquea continuación se vienen algunos spoilers.

En el más reciente episodio de la serie finalmente ocurrió lo que muchos esperaban: el trío entre Max, Aki y Audrey. Pero esto no es lo más chocante del episodio, porque Gossip Girl recibió un video que deja al descubierto la polémica relación entre Max y Rafa. Y si como eso no fuera suficiente, el padre de Aki le dejó un mensaje de voz insistiendo en que se mantuviese alejado de Julien, sin dar motivos.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Gossip Girl?

No habrá que esperar mucho tiempo para la segunda parte de la primera temporada de Gossip Girl. Según la cuenta de Instagram de esta misma, el reboot volverá a HBO Max en noviembre, con seis nuevos capítulos que se estrenarán cada semana.

De hecho, se ha visto a los actores en Nueva York filmando los episodios restantes de esta entrega.

Si todavía no has visto la serie o sientes interés por hacerlo, puedes ver el tráiler a continuación.