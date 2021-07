Gossip Girl | Inesperado personaje de la serie original sorprende al aparecer en el reboot de HBO Max

Impacto causó en los seguidores de la serie original de Gossip Girl el regreso de recordado personaje al reboot de HBO Max, sin embargo no es exactamente como lo esperaban.

El cuarto episodio del jueves, ahora disponible para transmitir, pone a Zoya cara a cara con nada menos que el hijo de Georgina Sparks, Milo (interpretado por Azhy Robertso), quien se ofrece a echar una mano después de que Julien paga un no tan- guerra civil en el cumpleaños de su hermana.

"Claramente, no sabes quién soy", responde el niño de 10 años cuando Zoya lo rechaza. “Mi apellido es Sparks. Realmente Ivanov, pero en esta época, es mejor dejar eso fuera. Google es tu amigo. Una vez que lo uses, yo también lo seré ".

Como recordarán los fans, Milo, es el hijo del personaje de Michelle Trachtenberg y un hombre casado llamado Serge con quien tuvo una aventura, el menor nació entre la tercera y cuarta temporada de la serie original de CW. Aunque Georgina inicialmente afirmó que Milo pertenecía a Dan Humphrey,la verdad salió a la luz.

“Al principio, pensamos: '¿Traemos a la gente de regreso del original?' Me moriría por tener a Michelle en el programa, pero tomamos la decisión, y la apoyo totalmente, dejar que la audiencia conozca a los nuevos personajes antes de traer a algunas personas de regreso ”, dijo el showrunner Joshua Safran a TVLine.

“Así que pensamos en a quién podríamos traer de vuelta sin que la audiencia sintiera que se estaban perdiendo si no recibían un episodio completo sobre ellos. Si tuviéramos que traer a Serena para una escena, dirías: "¡No, quiero un episodio completo sobre Serena!" Hasta que conozcas a nuestros personajes, no podemos quitarles sus propiedades inmobiliarias. Así que pensamos en alguien a quien pudiéramos traer y que no se adelantara a la historia. Siempre he estado obsesionado con Milo, habiendo estado allí cuando lo inventaron, y la idea de dónde estaría ahora era demasiado deliciosa para dejarla pasar ".

En el episodio además Zoya visita la casa de Milo, donde ve fotos de Georgina con todos sus amigos famosos. Pero la imagen que se sorprendió a todos fueron las fotos de Blair Waldorf (Leighton Meester)

“La idea de que Georgina tenga un santuario dedicado a Blair en su casa es muy divertida”, dice Safran. “De todas estas personas con las que está en su vida, su objetivo sigue siendo Blair. Tiene que ver el rostro de Blair todos los días para energizarla. O ser inspirado para hacer el mal ".

El showrunner adelantó que "Hay más personajes que regresan. Estamos filmando un episodio para la segunda mitad de la temporada en el que, con suerte, aparecerán varios personajes que regresan”, reveló.