Gossip Girl | ¿Por qué la nueva serie revela inmediatamente el gran misterio de la original?

La icónica serie de The CW "Gossip Girl" regresó a la pantalla con una nueva versión recientemente estrenada en HBO Max.

Este reboot tiene varios elementos similares al proyecto original, como centrarse en un grupo de adolescentes adinerados que pasan por distintos conflictos con sus familias y sus pares, así como también estar bajo la atenta mirada de la bloguera conocida como "Gossip Girl" que expone sus secretos en la web.

Al final de la serie final se reveló la identidad de este personaje luego de cinco temporadas de misterios y posibles sospechosos.

[SPOILERS A CONTINUACIÓN]

En la serie final Gossip Girl resultó ser nada más ni nada menos que Dan Humpries (Penn Bradgley) quien estaba detrás del sitio que expuso los secretos de sus amigos, su pareja e incluso su hermana. La explicación no fue del gusto de los fans quienes jamás pensaron que él seria GG.

En el reboot de HBO, la identidad de este personaje se descubre inmediatamente. es un grupo de maestros de Constance Billard, dirigido por Kate Keller (Tavi Gevinson), que revive Gossip Girl a través de una cuenta de Instagram aún no verificada. Aunque Kristen Bell todavía entrega la voz como narradora a este ser omnipresente digital, el reinicio nos da una mirada detrás de escena de cómo se adquiere, examina y publica cada publicación.

"Lo que estamos explorando es que nadie puede jugar a ser Dios", dice Joshua Safran, showrunner de la serie. “La pregunta es: ¿Cuánto tiempo crees que puedes? ¿Y qué te hace eso realmente? Cuanto más se acerque Kate a Zoya y algunos de los otros niños, más difícil será su trabajo. Hay una serie de decisiones difíciles que tendrá que tomar".

Gossip Girl también tiene una misión diferente esta vez. Mientras que la original se refería a sí misma como "su única fuente en las escandalosas vidas de la élite de Manhattan", Gossip Girl 2.0 se anuncia a sí misma como "su única fuente de la verdad detrás de las escandalosas mentiras de la élite de Nueva York".

“La broma siempre ha sido que, incluso en el programa original, no todo el mundo vivía en el Upper East Side. ahora también dice mentiras escandalosas, no vidas. Hay pequeños cambios sutiles en todo ello para reflejar nuestro mundo. Ella no solo te está mostrando gente rica, está exponiendo las mentiras de la gente rica. La primera vez, Dan era el niño más pobre y vivía en Dumbo, y ahora el personaje más rico vive en Dumbo. Quería reflejar lo que es Nueva York hoy. La gente vive en todas partes. Ningún joven de 20 años en su sano juicio quiere vivir en el Upper East Side", Señaló Safran.

Gossip Girl original finalizó el 2012 junto en el alza de las redes sociales, elemento que será más utilizado ahora.

La versión de la serie ya está disponible en HBO Max.