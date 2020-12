Google Trends: Estas fueron las palabras que más buscaron los chilenos en 2020

Google ha presentado su revisión anual "Year in Search", que ofrece información sobre los términos más buscados en todo el mundo. En nuestro país las búsquedas fueron sobre los eventos que más llamaron la atención de los chilenos, como el coronavirus, el toque de queda y los bonos.

La edición de 2020 de esta lista es quizás un poco más predecible que la mayoría. por lo que no es sorpresa para nadie que los temas que encabezan las búsquedas estén relacionada con la pandemia.



El “coronavirus” esta en el primer lugar de la clasificación general, mientras que búsquedas con permisos para salir en cuarentena y búsquedas relacionadas con el trabajo remoto y la educación en el hogar también se encuentra en el ranking.

Lo más buscado en Chile en 2020:

1- Coronavirus

La pandemia que azotó al mundo este 2020 es el término que más se buscó este 2020. Con cientos de miles de fallecidos y millones contagiados, el virus que se originó en Wuhan el 2019 lidera todas las busquedas.

2- Comisaría Virtual

Tras encontrarnos en una situación de cuarentena con pocas opciones de desplazamiento, era necesario utilizar este portal para poder obtener los permisos para transitar por la ciudad, por lo que no es sorpresa que este en el segundo lugar del ranking.

3- Ingreso Familiar Emergencia

La pandemia no solo atacó la salud de los ciudadano si no también sus economías por ello y como una medida para ayudar el bolsillo de los chilenos el gobierno entregó el IFE, un ingreso extra para aquellos hogares que hayan visto disminuidos sus ingresos por causa del coronavirus.

4- Bono

Tras la pandemia el gobierno entregó una serie de ayudas economías para ayudar a la población entre los cuales se encuentran Bono Covid Navidad, Ingreso Familiar de Emergencia, Bono Covid-19 y Bono Invierno.

5- IFE

Es la forma abreviada del Ingreso Familiar de Emergencia, también entre lo más buscado por los chilenos.

6- Permiso Temporal

Son los salvoconducto que necesitaban pedir las personas que vivían en una zona en cuarentena, ya sea para ir al doctor, pasear a la mascota, trabajar o ir al supermercado, todos deben sacar estos permisos si no se arriesgan a multas.

7- Felices Fiestas 2020

El nuevo doodle de Google que adornó la portada del buscador desde que inició diciembre se encuentra igualmente entre lo más buscado, al apretar la caricatura navideña con el nombre del portal nos lleva a otra página con los mejores deseos para la fiestas 2020.

8- Among Us

El juego de InnerSloth fue creado en 2018, pero sin duda la rompió este 2020. El juego consiste en cumplir una serie de tácticas en equipo, mientras están siendo saboteados por alguien infiltrado entre ellos.

El juego revelación del 2020

9- Elecciones EE.UU

La competencia entre Joe Biden y Donald Trump por ver quien lideraría Norteamérica por los siguientes 4 años fue entre los temas más buscados en Chile, incluso más que nuestro plebiscito.

Elecciones 2020

10- Zoom

La pandemia cambió la forma de hacer clases y la forma de relacionarnos con nuestro entorno, es por eso que las reuniones online estuvieron en alza este 2020.

11- Amazon Prime

Estar en una situación de confinamiento también dio mucho tiempo para que las personas buscaran entretenimiento Online y el servicio de Streaming Amazon Prime fue una de ellas.

12- Classroom

Es el servicio web educativo gratuito desarrollado por Google, entrega un paquete donde los alumnos se pueden conectar a los archivos y pueden ver el calendario de las tareas o pruebas. Fue creado para administrar mejor el aprendizaje online.

13- Meet

No solamente las clases debieron trasladarse a la forma no presencial, si no que también todo tipo de reunión, es por eso que Meet junto con Zoom fueron una de las herramientas más usadas durante la pandemia.