Among Us rompe el récord del juego con más usuarios mensuales de la historia

InnerSloth sigue gozando con Among Us y rompiendo récords, ya que se convirtió en el videojuego con más jugadores mensuales de la historia. Noviembre fue el mes que Among Us llegó a tener más 500 millones gamers activos y lo que lo pone a la vanguardia al cierre del años 2020.

"El título es ahora, de lejos, el juego más popular de todos los tiempos en cuanto a jugadores mensuales. Pero, Among Us se encuentra fuera de las listas de los juegos que más ingresos generan del mes, ya que no está fuertemente monetizado, las cifras de ingresos son comparativamente inferiores", manifestó SuperData.

InnerSloth sabe que no le está sacando provecho a las microtransacciones, pero se aventajan con la marca por otro lado. Hace un par de meses fue lanzada la tienda oficial de Among Us, con productos totalmente originales como camisetas, polerones, tazas y mucho más accesorios.

El 2021 comenzará fuerte para Among Us que tendrá disponible el nuevo mapa "The Airship" y llegará a las consolas de Xbox, un paso tremendo para InnerSloth, ya que debe solucionar los problemas de chat para no afectar la experiencia de los jugadores.