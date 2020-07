Gigi Hadid muestra por primera vez su embarazo en Instagram

Gigi Hadid ha estado en el foco de los medios que siguen a las celebridades pero no por su trabajo en el mundo del modelaje, sino que por el primer hijo que tendrá junto al ex One Direction Zayn Malik.

Después de que intentaron ocultarlo por meses, la información terminó saliendo a la luz durante la pandemia y luego fue confirmada por la misma madre de Hadid. Pero ahora Hadid presumió por primera vez en su Instagram de su avanzando estado de gestación.

"La gente decía que no se notaba mi barriga en mi último directo, y eso es porque, de frente, sigo igual que siempre", explicó.

La modelo había sido vista usando ropa evidentemente más suelta para no evidenciar los cambios en su cuerpo, medida que ha mantenido para sus más recientes apariciones en la red social, donde se la ha visto promocionando sus más recientes obras de arte que hasta brillan en la noche.

Hadid agradeció el apoyo que le han entregado sus seguidores, al mismo tiempo que se excusó de ausentarse por tanto tiempo de la agitada vida pública que mantenía en la previa a su embarazo y la cuarentena. "Me estoy tomando mi tiempo a la hora de compartir mi embarazo", aseguró.

Si bien la modelo se mostró a través de su IGTV, sus seguidores no tardaron en hacer capturas del video para mostra el nuevo look que actualmente tiene Hadid.