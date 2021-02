Gigi Hadid realiza su primera portada para Vogue luego de convertirse en madre junto a Zayn

La supermodelo, dio la bienvenida a su primer hija, Khai, junto a su novio Zayn Malik en septiembre, y en una nueva entrevista para la edición de marzo de 2021 de la revista Vogue, la nueva mamá se sincera sobre como fue el parto de su bebé y se llama con orgullo a ella misma como "mujer animal", por decidir tener a su bebe a través del parto natural.

En el adelanto de la entrevista, Hadid señala que la niña llegó con una semana de retraso y que quería "traer en paz al mundo" a su primer bebé.

"Cuando ves a alguien hacer eso, lo miras un poco diferente. Probablemente me veía loca, en realidad", dice Hadid, mencionando que a su lado estaba Zayn, su mamá Yolanda, hermana Bella, una partera y su asistente.

Al optar por no registrarse en el hospital durante la pandemia, Hadid planeó un parto en casa y, según Vogue, instaló un baño inflable en su dormitorio.

Y en lugar de una lista de reproducción de música relajante para el nacimiento, Hadid pidió escuchar de fondo la película para niños de 1995 The Indian in the Cupboard in the Background. "Eso es algo de lo que nunca habíamos hablado, pero en ese momento descubrimos que a los dos nos encantaba", recuerda sobre la decisión de entretenimiento improvisada.

También revela que su ex novio de One Direction atrapó a la bebé al momneto de nacer: "Ni siquiera hizo clic en que ella estaba fuera. Estaba tan agotada, miré hacia arriba y él la sostenía. Fue tan lindo". Hadid agrega que Malik se sintió "impotente" al verla sufrir. Zayn señaló '¡Así es como me sentí! Te sientes tan impotente al ver sufrir a la persona que amas'".

La revista saldrá a la venta este 16 de febrero.